كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تعهد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة بمواصلة المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.

وأدلى بارك جين بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في وزارة الخارجية في سيؤول، حيث من المقرر أن تكون كوريا الجنوبية عضواً غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وفق ما أوردته وكالة يونهاب.

وقال بارك جين: "ستشغل كوريا الجنوبية مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين".

وأضاف "باعتبارنا عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا ملتزمون بلعب دور بناء بشأن القضية الفلسطينية."

وأضاف: "سنواصل أيضًا زيادة مساهماتنا المالية للوكالة حتى نتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".

وهنأ لازاريني كوريا الجنوبية لفوزها بمقعد مجلس الأمن الدولي، وشدد على أهمية شراكة وكالته مع سيؤول لحل القضية الفلسطينية.

ودعا أيضا إلى الاهتمام والدعم لللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

06/10/2023 11:48:08