كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول (بترا)- تعهد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة بمواصلة المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.
وأدلى بارك جين بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في وزارة الخارجية في سيؤول، حيث من المقرر أن تكون كوريا الجنوبية عضواً غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وفق ما أوردته وكالة يونهاب.
وقال بارك جين: "ستشغل كوريا الجنوبية مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين".
وأضاف "باعتبارنا عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا ملتزمون بلعب دور بناء بشأن القضية الفلسطينية."
وأضاف: "سنواصل أيضًا زيادة مساهماتنا المالية للوكالة حتى نتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".
وهنأ لازاريني كوريا الجنوبية لفوزها بمقعد مجلس الأمن الدولي، وشدد على أهمية شراكة وكالته مع سيؤول لحل القضية الفلسطينية.
ودعا أيضا إلى الاهتمام والدعم لللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
06/10/2023 11:48:08
MENAFN06102023000117011021ID1107204356
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