قبل طرح أولى حلقات الموسم الثانى من Loki.. راجع أحداث الموسم الأول

MENAFN - Youm7) يبدأ اليوم عرض أول حلقات الموسم الثانى من مسلسل Loki ، على ديزنى بلس، وقبل مشاهدة الحلقات الجديدة، نتعرض لأبرز أحداث الموسم الأول من العمل، حيث بدأ الموسم الأول من Loki في مكان مألوف – حينما قام بطل العمل بسرقة حجر فضائي يسمى Tesseract في مشهد من فيلمAvengers: Endgame، وباستخدام الحجر، ومن ثم يهرب إلى الصحراء المنغولية، حيث تم القبض عليه من قبل هيئة تباين الوقت (TVA) ويكتشف أنه أنشأ جدولًا زمنيًا بديلاً باستخدام تصرفاته الغريبة. هناك يلتقي بموبيوس، الذي يتعقب مجرمًا عبر التاريخ يستمر في قتل عملاء TVA، وقد تم تسجيله للمساعدة في القبض على القاتل.

ومن هناك، سافرنا عبر الزمان والمكان مع الثنائي، واكتشف لوكي أن المجرم كان مختبئًا في أحداث مروعة شهيرة عبر التاريخ، و أثناء محاولتهم العثور على مكان القاتل، انتهى بهم الأمر في ألاباما في عام 2050 واكتشفوا هوية الشريرة سيلفي، المعروفة أيضًا باسم ليدي لوكي.

Loki





وبالتالى انتهى الأمر بسيلفي ولوكي على القمر Lamentis-1، وهو قمر صالح للسكن، في عام 2077 واضطروا إلى العمل معًا عندما اكتشفوا أن جهاز التحكم عن بعد للسفر عبر الزمن الخاص بـ TVA TempPad ينفد من البطارية، وإذا مات، سوف ينفجر الكوكب، مما يسبب نهاية العالم أخرى.

ولحسن الحظ، مع بقاء ثوانٍ متبقية، تمكن Mobius من فتح بوابة وإنقاذ Lokis الاثنين، لكنه أغلقهما مرة أخرى في TVA، وفي زنزانته، تمكن لوكي من إقناع موبيوس بأنه وزملائه في TVA قد تعرضوا جميعًا لغسيل دماغ، بينما فعلت سيلفي الشيء نفسه مع آسرها، مما تسبب فى انتفاضة صغيرة ضد القاضي رينسلاير

حتى قتلت موبيوس، ثم تبع ذلك معركة، واعترف لوكي بمشاعره تجاه سيلفي، ثم أرسله رينسلاير إلى The Void، الذي كان مليئًا بالمزيد من النسخ من نفسه.

Loki





واجهت سيلفي Renslayer لكنها لم تتمكن من الفوز، لكن لسوء الحظ، انتهى بها الأمر تحت وحش السحابة أليوث بدلاً من العودة مع حبيبها، حتى تم إنقاذها من قبل موبيوس الذي تم إحياؤه، وفي هذه الأثناء، بدأ لوكي حرب عصابات بين Lokis الآخرين، وهرب ووجد رفاقه جاهزين لخوض معركة أخيرة.

التقى الثلاثي بـ Kang The Conqueror، الرجل الذي يدير TVA، والذي أعطاهم خيارين قتله، أو إسقاط الكون المتعدد وإهدائه إلى النسخة الشريرة منه، أو الاستيلاء على TVA وإدارته كثنائي، وبما أنهم غير قادرين على تحديد ما يجب فعله، تشاجروا حتى اتخذت سيلفي القرار بنفسها وقتلت كانج، ومزقت الكون المتعدد على الفور إلى قطع جديدة.







