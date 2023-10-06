عصام السقا يزيح الستار عن كواليس الجزء الثالث من يحيى وكنوز: مفيد لكل أطفالنا

MENAFN - Youm7) أعلن الفنانعصام السقابدء العمل فى مسلسل "يحيي وكنوز"، المقرر طرح الجزء الثالث منه في الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشة DMC، حيث نشر صورة من داخل استوديو العمل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب: "بسم الله.. (يحيي وكنوز) الجزء الثالث رمضان القادم علي قناة DMC.. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".

وعلى جانب آخر، أدى السقا مناسك العمرة بالأراضي المملكة العربية السعودية، حيث نشر له صورة أمام الكعبة الشريفة على موقع التدوينات "تويتر"، وعلق قائلاً: "هل تظن أننا نحيى ذكرى النبي؟ لا والله، ذڪرى النبى هى التى تحيينا، حبيبي يا رسول الله".

بوست عصام السقا





وفى سياق مختلف، يجسد الفنان عصام السقا دوره في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم السقا شخصية "عمدة"، ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل.

عصام السقا