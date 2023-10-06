عصام السقا يزيح الستار عن كواليس الجزء الثالث من يحيى وكنوز: مفيد لكل أطفالنا

(MENAFN
- Youm7) أعلن الفنان
عصام السقا
بدء العمل فى مسلسل "يحيي وكنوز"، المقرر طرح الجزء الثالث منه في الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشة DMC، حيث نشر صورة من داخل استوديو العمل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب: "بسم الله.. (يحيي وكنوز) الجزء الثالث رمضان القادم علي قناة DMC.. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".
وعلى جانب آخر، أدى السقا مناسك العمرة بالأراضي المملكة العربية السعودية، حيث نشر له صورة أمام الكعبة الشريفة على موقع التدوينات "تويتر"، وعلق قائلاً: "هل تظن أننا نحيى ذكرى النبي؟ لا والله، ذڪرى النبى هى التى تحيينا، حبيبي يا رسول الله".
بوست عصام السقا
وفى سياق مختلف، يجسد الفنان عصام السقا دوره في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم السقا شخصية "عمدة"، ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل.
عصام السقا
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