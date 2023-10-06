احكى يا سمسمية عرض مسرحى لأكاديمية الفنون باحتفالات نصر أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) يشهد المعهد العالى للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فى الثامن من أكتوبر المقبل العرض المسرحى بعنوان "احكى يا سمسمية"، وذلك فى إطار احتفالات أكاديمية الفنون بمرور 50 عاما على انتصارات اكتوبر المجيدة، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية.
وقالت الدكتورة غادة جبارة، إن أكاديمية الفنون جزء أصيل من مؤسسات الدولة التى تعمل بجد وإخلاص بهدف رفعة هذا الوطن وتقدمه، مستمدين من روح أكتوبر الدفعة القوية الكبرى لاستمرار بذل المزيد من الجهد والقدرة على تحدى الصعاب.
وأضافت جبارة، أن أكاديمية الفنون بكل المعاهد التابعة دائما ما تسير مع الدولة المصرية فى خط متناغم، لذلك لا يمكن أبدا أن تتغافل عن الاحتفال بهذا النصر العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة الذى سيظل دائما أبد الدهر مصدر فخر واعتزاز لكل الأجيال المصرية بصفة خاصة وللأمة العربية كلها بصفة عامة، لذلك سيتم تنظيم عدة فعاليات للتأكيد على ذلك النصر الكبير وتأكيده للأجيال الحديثة التى لم تشاهده وروايات العديد من الحكايات التى تدخل فى إطار المعجزات التى قامت بها قواتنا المسلحة وجنودنا على خط الجبهة والتى تحولت إلى دروس يتم تدريسها فى المعاهد العسكرية فى العالم أجمع، للتأكيد على بسالة قواتنا المسلحة وتفرد جنودها بالبسالة والبطولة.
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