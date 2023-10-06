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احكى يا سمسمية عرض مسرحى لأكاديمية الفنون باحتفالات نصر أكتوبر

10/6/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد المعهد العالى للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فى الثامن من أكتوبر المقبل العرض المسرحى بعنوان "احكى يا سمسمية"، وذلك فى إطار احتفالات أكاديمية الفنون بمرور 50 عاما على انتصارات اكتوبر المجيدة، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية.











وقالت الدكتورة غادة جبارة، إن أكاديمية الفنون جزء أصيل من مؤسسات الدولة التى تعمل بجد وإخلاص بهدف رفعة هذا الوطن وتقدمه، مستمدين من روح أكتوبر الدفعة القوية الكبرى لاستمرار بذل المزيد من الجهد والقدرة على تحدى الصعاب.



وأضافت جبارة، أن أكاديمية الفنون بكل المعاهد التابعة دائما ما تسير مع الدولة المصرية فى خط متناغم، لذلك لا يمكن أبدا أن تتغافل عن الاحتفال بهذا النصر العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة الذى سيظل دائما أبد الدهر مصدر فخر واعتزاز لكل الأجيال المصرية بصفة خاصة وللأمة العربية كلها بصفة عامة، لذلك سيتم تنظيم عدة فعاليات للتأكيد على ذلك النصر الكبير وتأكيده للأجيال الحديثة التى لم تشاهده وروايات العديد من الحكايات التى تدخل فى إطار المعجزات التى قامت بها قواتنا المسلحة وجنودنا على خط الجبهة والتى تحولت إلى دروس يتم تدريسها فى المعاهد العسكرية فى العالم أجمع، للتأكيد على بسالة قواتنا المسلحة وتفرد جنودها بالبسالة والبطولة.







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