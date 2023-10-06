مراد مكرم يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلم حسن المصرى

(MENAFN
- Youm7) أكد الفنان مراد مكرم في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجسد في فيلم "حسن المصرى" شخصية يغلب عليها طابع الشر، مشيرا لأنه استمتع بكواليس التصوير مع كل أبطال العمل ويتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور، ويقدم دور رجل أعمال يقوم بأعمال مشبوهة .
وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، الذى انطلق عرضه فى السينمات يوم الأربعاء الماضى في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.
واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.
ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.
ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.
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