مراد مكرم يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلم حسن المصرى

MENAFN - Youm7) أكد الفنان مراد مكرم في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجسد في فيلم "حسن المصرى" شخصية يغلب عليها طابع الشر، مشيرا لأنه استمتع بكواليس التصوير مع كل أبطال العمل ويتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور، ويقدم دور رجل أعمال يقوم بأعمال مشبوهة .

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، الذى انطلق عرضه فى السينمات يوم الأربعاء الماضى في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.



ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.







