أحمد فهمى عن ألفريدو: أشبه فريد في تركه للطب بتركي للمزيكا من أجل التمثيل

MENAFN - Youm7) علق الفنان أحمد فهم على تعليقات الجمهور قبل عرض حكاية "ألفريدو" بشأن وجود قصة حب تجمعه بإلهام شاهين رغم فارق السن، خلال أحداث العمل، قائلا: "كان اتفاق بينا إن ممكن الناس تحكم على البوستر إن فيه قصة حب، ومتضايقتش خالص من تعليقات الناس، لأن الطبيعي يبقى فيه تساؤلات لأي عمل فني، ودا شيء مهم".

وتابع خلال حواره لـ "اليوم السابع" أنه يرى أن هناك بالفعل قصة حب داخل حكاية "ألفريدو" بينه وبين إلهام شاهين ولكنها من نوع مختلف، مشيرا أنه يشبه شخصية "فريد"، في حبه لعمله ولعائلته .

أحمد فهمي من ألفريدو





وعن سؤاله عن إمكانية ترك دراسته من أجل ما يحبه، مثلما ترك فريد الطب للعمل "شيف"، أجاب: "أعتقد إني زي فريد في الحتة دي لإني بالفعل سبت المزيكا وروحت للتمثيل لإني بحب التمثيل، بعد ما درست 24 سنة مزيكا".

دارت أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

أحمد فهمي من ألفريدو





العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



