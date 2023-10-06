نساء شهدن نصر أكتوبر يحكين قصص صمود المصريات على الجبهة الداخلية خلال الحرب

MENAFN - Youm7) خلالحرب أكتوبر المجيدة 1973 اختلطت المشاعر بين الفرح والحزن والترقب والنصر، وكان للمرأة المصرية دور كبير فى انتصارات أكتوبر، ليس فقط بمساندة الفدائيين خلال حرب الاستنزاف، وتقديم الدعم الطبي للجرحى والمصابين على الجبهة خلال الحرب وإنما حتى النساء في الجبهة الداخلية للوطن اللاتي شجعن أبناءهن وأزواجهن على بذل أرواحهم من أجل الوطن، وكانوا على الجبهة مطمئنين أن بيوتهم آمنة ومصانة في وجود زوجات مخلصات قادرات على تحمل المسؤولية يساندن بعضهن البعض ويقمن بدور الأب والأم معًا خلال غياب البطل فى الحرب.

تواصل اليوم السابع مع بعض السيدات اللاتى شهدن نصر أكتوبر وكن صامدات على "الجبهة الداخلية" ليحكين ذكرياتهن عن هذا النصر..

نصر اكتوبر وهيبة راشد: جارتي كانت في ضهري

قالت وهيبة راشد صاحبة الـ 100 سنة ابنة محافظة المنيا لـ اليوم السابع،

"وقت الحرب كانت حالة من الرعب تسيطر علينا، لأن زوجي كان من المشاركين فى الحرب وقتها كنت عايشة ومعايا طفل واحد وزوجي كان غائب لفترة طويلة لدرجة أن الأكل عندى كان قرب يخلص والخزين كان قليل جدًا بسبب الحرب، لكن جارتى كانت واقفة فى ضهري سند قوي، كانت

يوميًا تسأل علينا تشارك معنا الطعام، ومساحيق الغسيل، وكنت عايشة أنا أب وأم لحين رجوع زوجي".

سامية: كنا بنطبخ أكل نوزعه على المستشفيات

وتقول سامية خضر صاحبة 75سنة ابنة محافظ الإسماعيلية، "زوجي كان مشارك في النصر، انا واثنين آخرين من صديقاتي، وقتها كنت لسه صغيرة وكان معايا ولد وبنت، وصديقتي كانت لسه متزوجة

من فترة قليلة" عروسة جديدة، رفضت وقتها تروح لأهلها وفضلت معانا، كنت بسيب أولادي معها وكنت بعمل أكل

وأنزل أوزعه في المستشفيات على المصابين والأطباء، كنت دائمًا واثقة أن النصر نصيبًا، كنت بكتب جوابات لزوجي واحتفظ بها لنفسي، كنت بقوله فخوره بيك، كمل هتنتصر وكأنه يقرأ لى، بعد الرجوع جالى زوجي مصاب إصابات تكاد تكون عميقة، لكن كنت بقوله أنت بطل".

زوزو: كنا بنصلي وندعي بالنصر أنا وجيراني

وتحكي زوزو خلف صاحبة الـ 65 سنة، ابنة محافظة المنيا، "وقت الحرب كنت بقعد مع الجيران وقته كله، كنا شبه عايشين مع بعض، كنت بعمل حلة عدس كبيرة ونأكل مع بعض، لأن كان فى رجاله من جيراني مشاركين فى الحرب فكانوا قاعدين معايا كلنا فى نفس البيت، كنا نجمع بعض ونصلي صلاة جماعة وندعي بالنصر، ونشغل الأغاني بصوت عالي ونردد الكلمات، بالرغم من النصر العظيم لكن يارب ما تعود

الأيام دي مرة تانية".

أم هاشم: أظهرت عكس شعوري لأني كان لازم أسند أولادي

وتقول أم هاشم، صاحبة 75 سنة والتي تسكن بالمنيا، "زوجي كان مسافر للعمل في القاهرة وعرفت أنه مطلوب في الجيش عشان الحرب، وقتها قعدت وجمعت بناتي وقعدت أقولهم أبوكم بطل لأنهم كانوا رافضين الأكل من الخوف، لكن فضلت وراهم لحد ما أكلوا بالرغم من خوفي لكن كنت مصممة أكون انا الداعم الحقيقي في حياتهم بعد غياب الأب، وبدأت أسال على الجيران

ونحاول تصبر بعض، وكنت بحاول أظهرعكس الوجع والخوف اللي جوايا، وكنت بحاول أظهر أني جامدة وقلبي قوي، أنا مش عارفة زوجي عايش ولا ميت، وانقطعت كل الاتصالات.



صور لنصر أكتوبر



