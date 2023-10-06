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50 عامًا على انتصار أكتوبر.. أم رفاعي حكاية بطلة استثنائية من الجبهة

10/6/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Youm7) "أنتم ولادى.. حتروحوا فين.. يانموت سوا.. يا نعيش سوا.. خلوها على الله".. بهذه الكلمات البسيطة المفعمة بالإيمان والتسليم وحب الوطن حتى النخاع طمأنت "أم رفاعي" السيدة البسيطة الخمسينية الجنود المصريين الذين وجدوا في بيتها بفايد ملاذًا آمنًا حتى يستعيدوا قوتهم وأسلحتهم ويواصلوا الحرب ضد العدو، ويواصلوا معًا كتابة سطور الملحمة التاريخية والانتصار الذى لن ينسى فى أكتوبر 1973.



تحت عنوان "أم رفاعي.. بطلة من الجبهة"، شارك الأديب الراحل جمال الغيطاني على صفحات جريدة الأخبار قصة البطلة المصرية البسيطة التى كانت أمًا لتسعة أبناء كان أحدهم فى ساحة القتال وقت اندلاع الحرب، ما جعلها ترى ابنها فى وجوه كل الأبطال على الجبهة.





حرب أكتوبر




وكتب الغيطاني في مقاله الذي أعيد نشره فى كتابه "على خط النار"، أن الجميع في فايد بالإسماعيلية يعرفون "أم رفاعي"، خاصة رجال القوات المسلحة الذين حاربوا العدو في منطقة الثغرة، وشهدت الاشتباكات ومعارك قواتنا ضد العدو من بيتها الذي يقع على بعد أمتار من قناة السويس، عاشت فرحة العبور، وعندما بدأت قوات العدو محاولتها البائسة فوق الضفة الغربية عندما بدأت دبابات العدو تطارد المدنيين العزل اقتحموا فايد، يقلبون الدنيا بحثا عن جندى مصرى واحد لكي يغتالوه بعد أن فقد سلاحه فى القتال، هنا بدأ دور هذه السيدة البسيطة الذي يلخص عظمة الشعب المصرى، وشجاعته. ويبلور عناصر أصالته.. العدو يشن حملات مجنونة ضد جنود قواتنا المسلحة على منطقة الثغرة رفاعى الابن الاكبر والعامل بمجلس المدينة يلتقى بأربعة من رجالنا ، قاتلوا حتى آخر طلقة، فقدوا سلاحهم. لا يستطيعون الانضمام إلى أى وحدة فى القوات المسلحة لان المنطقة محاصرة.







أحد الأبطال يزور ام رفاعي بعد النصر




يدعوهم إلى البيت، أم رفاعى ترحب وتقول: إن ما شالتكوش الأرض، تشيلكو عنينا .. إحنا لينا رجاله في الجيش برضه". وهذا حقيقى، فالابن الثانى محمد جندى فى القوات المسلحة من فترة قريبة تزوج وزوج ابنتها كان مجندا حتى وقت قريب. بدأت أم رفاعى تدبر أمر اقامة الرجال أحضرت ملابس لهم وكان العدو يدهم فايد بين وقت وآخر بحثا عن الرجال. وكان بيت أم رفاعى معرض كغيره للتفتيش.. والعثور على جندى معناه قتله في الحال. هكذا كان يفعل الجبناء.



كان أولادها وشقيقتها الصغرى رصدوا حركة العدو، عرفوا - ما هو أنه يجيء يوم بعد يوم، وفى ميعاد محدد الساعة التاسعة صباحا، تعمدت أم رفاعي أن تترك باب البيت الخارجى مفتوحا لان الأبواب المغلقة تثير الشكوك والريبة، يحيطون شقيقة أم رفاعى خارج البيت أربعة يحوطونها بالرشاشات، رفع يدها إلى أعلى سألوها هل أنتى متزوجة؟ وبرغم أنها لاتزال فتاة فقد قالت لهم إنها متزوجة، وأن زوجها فى مصر، سألوها هل يوجد أحد عندهم، وفي هذه اللحظة تخرج أم رفاعى، ويري جنود العدو فلاحة مصرية قصيرة القامة لكنها مرفوعة الرأس، ترتدى الثياب السوداء البلدية للفلاحة المصرية، تقول لهم بثبات نادر، أن البيت خال من الرجال وتطلب منهم أن يدخلوا ليفتشوا .. أنا لما أقول لهم ..أدخلوا .. حيروح الظن من دماغهم... ويدخل اليهود البيت أكثر من مرة لكنهم لا يعثرون على أحد، كيف هذا؟ هو السرالذي تحتفظ أم رفاعى حتى الآن به.



وتعود أم رفاعى لتدبر اللقمة لضيوفها ولتبدى ترحيبا بهم اذ يعبرون من خجلهم من البقاء معها، تقول من عمق أصالة قدرها ألاف السنين -
"أنتم ولادى.. حتروحوا فين.. يانموت سوا.. يا نعيش سوا .. خلوها على الله" .



كان للرجال وثائق وصور هامة داخل بيت قريب من مطار فايد، وبدا مستحيلا ذهاب أحدهم إلى هناك وهنا تتقدم الشقيقة الصغرى لأم رفاعي تمضى إلى البيت على مرأى من اليهود ويعترضها بعضهم فتقول لهم إنها نسيت حاجة هناك ستحضرها وتعود بها ، وتدخل البيت بالمفتاح الذى اعطاه لها الرجال. تحضر كل ما طلبوه منها ، وتدفن بعض الأشياء. وتعود في الطريق ممسكة بيد الابنة الصغرى لام رفاعي (وزة) وفوق رأسها مشنة مليئة بالوثائق والأوراق في نفس الوقت أحضر رفاعى الابن الاكبر بعض تصاريح الاقامة من مجلس المدينة. يضع صوراً للرجال في البطاقات، يستعمل البريزة كختم رسمى: يغمسها فى الحبر وطبع النسر على البطاقة حتى يبدو الأمر متقبلاً.



واستمرت الإقامة السرية بعض الوقت وحان وقت رحيل الرجال حصل الرجال على السلاح. وكان لابد أن يلتحقوا بالوحدات. واستطاعت أم رفاعى أيضا أن تدبر وسيلة وأوى آخرون إلى بيتها، وفي إحدى المرات جاء ابنها باثنين رفضا الاقامة فى نفس البيت عندئذ أوتهما في بيت خال قريب. أعطتهما فراشا وغطاء، وبابور، وكان أطفالها الصغار يمضون إليهما بالطعام في خفية."



امتنان عميق وتقدير حمله المقاتلين لأم رفاعي، دفعهم إلى زيارتها خصيصًا رغم أنهم يعيشون في محافظات مختلفة، لكنهم يحرصون في إجازاتهم على زيارة الأسرة التي أوتهم وقدمت لهم المساعدة وقت الشدة.









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