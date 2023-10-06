واجهى زحمة وضغوط الدراسة.. حيل تساعد الأم على تحسين حالتها المزاجية

(MENAFN
- Youm7) تتعرض الأمهات للضغط اليومي بسبب انشغالهن في العمل والدراسة، وبعض المشاغل التي تتراكم عليهن طوال فترة الأسبوع التي قد تتسبب في حدوث توتر وتغيرات في الحالية المزاجية، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح
التي تساعد الأم على استعادة نشاطها وتحسن في حالتها المزاجية،
وفقًا لما جاء في موقع baby-chick.
طرق لتحسين الحالة المزاجية للأم افتحي الستائر:
قومي بفتح الستائر
واجعلي النور يدخل الغرف، للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الكسل والتوتر، فالضوء يعمل أيضًا على تخفيف الشعور بالنعاس.
استمعي إلى الموسيقى: تلعب الموسيقى دورًا مهمًا في تحسين المزاج وتحقيق الاسترخاء. يمكن للألحان الهادئة واللحن الراقص أن يهدئا العقل والجسم، ويخففا من التوتر والضغوط اليومية. بغض النظر عن النوع الموسيقي المفضل لديكِ، يمكن للموسيقى أن تعزز الشعور بالسعادة والهدوء وتخلق جوًا من الاسترخاء. مما يساهم في تحسين الحالة العامة للعقل والجسم. رش العطور:
تعتبر الروائح المنعشة هي إحدى أفضل الطرق التي تساعد على الشعور بالتحسن، وتساعد أيضًا في ضبط المزاج والاسترخاء فقومي برش بعض المعطرات في الجو، أو نشر أحد الزيوت العطرية المفضلة لدي، أو رشي رشة سريعة من عطرك المفضل على رقبتك.
تمرني:
في كثير من الأحيان، عندما نكون منهكين نشعر بأنا لا نريد القيام بأي شيء، لكن الأفضل أن تقومي بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة باليوم، أو قومي بعمل اليوجا في منتصف اليوم.
فتاة ترش المعطر
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