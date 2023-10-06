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واجهى زحمة وضغوط الدراسة.. حيل تساعد الأم على تحسين حالتها المزاجية

10/6/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Youm7) تتعرض الأمهات للضغط اليومي بسبب انشغالهن في العمل والدراسة، وبعض المشاغل التي تتراكم عليهن طوال فترة الأسبوع التي قد تتسبب في حدوث توتر وتغيرات في الحالية المزاجية، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح
التي تساعد الأم على استعادة نشاطها وتحسن في حالتها المزاجية،
وفقًا لما جاء في موقع baby-chick.



طرق لتحسين الحالة المزاجية للأم افتحي الستائر:

قومي بفتح الستائر
واجعلي النور يدخل الغرف، للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الكسل والتوتر، فالضوء يعمل أيضًا على تخفيف الشعور بالنعاس.

استمعي إلى الموسيقى: تلعب الموسيقى دورًا مهمًا في تحسين المزاج وتحقيق الاسترخاء. يمكن للألحان الهادئة واللحن الراقص أن يهدئا العقل والجسم، ويخففا من التوتر والضغوط اليومية. بغض النظر عن النوع الموسيقي المفضل لديكِ، يمكن للموسيقى أن تعزز الشعور بالسعادة والهدوء وتخلق جوًا من الاسترخاء. مما يساهم في تحسين الحالة العامة للعقل والجسم. رش العطور:

تعتبر الروائح المنعشة هي إحدى أفضل الطرق التي تساعد على الشعور بالتحسن، وتساعد أيضًا في ضبط المزاج والاسترخاء فقومي برش بعض المعطرات في الجو، أو نشر أحد الزيوت العطرية المفضلة لدي، أو رشي رشة سريعة من عطرك المفضل على رقبتك.


تمرني:

في كثير من الأحيان، عندما نكون منهكين نشعر بأنا لا نريد القيام بأي شيء، لكن الأفضل أن تقومي بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة باليوم، أو قومي بعمل اليوجا في منتصف اليوم.


فتاة ترش المعطر



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