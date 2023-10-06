ظل ثلاثى الأبعاد وسموكى.. 6 صيحات لظلال عيون فضى اختارى اللى يناسبك

MENAFN - Youm7) بعد ما يقرب من عقد من الزمن سيطرتفيها ظلال العيون ذات الألوان الدافئة والمحايدة على عالم المكياج، عادت من جديد الألوان المعدنية والفضية في شكل ظلال العيون، في تقريرنا التالى نقدم 6 صيحات مختلفة لظل العيون الفضي وفقًا لما ذكره موقع "byrdie" اختاري منهم المناسب لمكياجك اليومي.

الظل الفضي البسيط الظل الفضي البسيط

قومي بتطبيق ظلك الفضي مع التركيز عليه في الزاوية الداخلية وتلميعه باستخدام فرشاة تفصيلية أصغر، استخدمي الظل لتحديد الثلث الداخلي لخط رموشك السفلي. حافظي على بقية مكياجك بسيطًا.





جناح فضي جناح فضي

الجناح الفضي يمكن تطبيقه بشكل مدهش وجذاب ما عليك سوى إنشاء مكياج عيون عين القطة السوداء الكلاسيكية الخاصة بك، مع وضع بطانة فضية مباشرة في الأعلى. كما يمكنك بسهولة استخدام ظل فضي ممزوج بقليل من الماء.





عيون فضية سموكي عيون فضية سموكي

تعتبر العيون الدخانية الكلاسيكية جذابة جدًا، وكل ما تحتاجين إليه هو ظل سائل فضي لامع للحصول على هذا المظهر، وظل بودرة أسود لامع لتلميع ثنية العين، وبطانة سوداء اللون على خط الماء وعلى طول خط الرموش.

عين سموكي جريئة جدًا عين سموكي جريئة جدًا

للحصول على عين سموكي الجريئة، فكري في إنشاء شكل جناح مبالغ فيه من حافة العين نحو الصدغين، استخدمي الكونسيلر وماء ميسيلار للحصول على حواف حادة جدًا.

هالة ثلاثية الأبعاد





هالة ثلاثية الأبعاد

حاولى وضع مكياج عيون ثلاثى الأبعاد ارسمى خطوط العيون بقلم لونك المفضل، وقومى بوضع ظلال ثلاثى الأبعاد لامع على الجفن حيث تعكس الجزيئات السائبة الضوء لخلق تأثير متلألئ.

اجعل زاويتك الداخلية متألقة

إذا كنت من محبي الاتجاه الفضي ولكنك تختارين مظهرًا أكثر بساطة، فما عليك سوى إضافة لمسة من اللمعان في الزاوية الداخلية لعينيك.



