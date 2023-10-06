ظل ثلاثى الأبعاد وسموكى.. 6 صيحات لظلال عيون فضى اختارى اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) بعد ما يقرب من عقد من الزمن سيطرت
فيها ظلال العيون ذات الألوان الدافئة والمحايدة على عالم المكياج، عادت من جديد الألوان المعدنية والفضية في شكل ظلال العيون، في تقريرنا التالى نقدم 6 صيحات مختلفة لظل العيون الفضي وفقًا لما ذكره موقع "byrdie" اختاري منهم المناسب لمكياجك اليومي.
الظل الفضي البسيط الظل الفضي البسيط
قومي بتطبيق ظلك الفضي مع التركيز عليه في الزاوية الداخلية وتلميعه باستخدام فرشاة تفصيلية أصغر، استخدمي الظل لتحديد الثلث الداخلي لخط رموشك السفلي. حافظي على بقية مكياجك بسيطًا.
جناح فضي جناح فضي
الجناح الفضي يمكن تطبيقه بشكل مدهش وجذاب ما عليك سوى إنشاء مكياج عيون عين القطة السوداء الكلاسيكية الخاصة بك، مع وضع بطانة فضية مباشرة في الأعلى. كما يمكنك بسهولة استخدام ظل فضي ممزوج بقليل من الماء.
عيون فضية سموكي عيون فضية سموكي
تعتبر العيون الدخانية الكلاسيكية جذابة جدًا، وكل ما تحتاجين إليه هو ظل سائل فضي لامع للحصول على هذا المظهر، وظل بودرة أسود لامع لتلميع ثنية العين، وبطانة سوداء اللون على خط الماء وعلى طول خط الرموش.
عين سموكي جريئة جدًا عين سموكي جريئة جدًا
للحصول على عين سموكي الجريئة، فكري في إنشاء شكل جناح مبالغ فيه من حافة العين نحو الصدغين، استخدمي الكونسيلر وماء ميسيلار للحصول على حواف حادة جدًا.
هالة ثلاثية الأبعاد
هالة ثلاثية الأبعاد
حاولى وضع مكياج عيون ثلاثى الأبعاد ارسمى خطوط العيون بقلم لونك المفضل، وقومى بوضع ظلال ثلاثى الأبعاد لامع على الجفن حيث تعكس الجزيئات السائبة الضوء لخلق تأثير متلألئ.
اجعل زاويتك الداخلية متألقة
إذا كنت من محبي الاتجاه الفضي ولكنك تختارين مظهرًا أكثر بساطة، فما عليك سوى إضافة لمسة من اللمعان في الزاوية الداخلية لعينيك.
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