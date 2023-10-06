4 أبراج لسانها حلو وبتحب تجامل وتسمع المدح.. أبرزها الميزان

MENAFN - Youm7) بعض الناس تحب أن تجامل من حولها، وتعطيها الكثير من المشاعر الإيجابية، التي تعطى السعادة للأشخاص، وتقديم الثناء لمن حولها يعنى أن الشخص لديه الكثير من الرحمة بداخله، وتوجد بعض الأبراج الفلكية التي تهتم بالناس من حولها، لأنهم يعرفون قيمتهم بشكل جيد، ولا يشعرون بالتوتر عند إخبار الشخص الجيد أنه جيد بكل وضوح، ويحبون أن يحظى الآخرون بالثناء عن طريق الثناء على الملابس الجيدة أو أي إنجاز قام به الشخص، ولمعرفة تلك الأبراج التي تمدح من حولها بكل سهولة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "pinkvilla".



تشجيع

برج الجوزاء:

من المعروف أن برج الجوزاء برج هوائى، وعند مدح أي شخص من حوله، أو يجامله على أي فعله يقوم به، فهذا يذكره بأنه موضع للثقة والأحترام والمحبة التي يستحقها لمن حوله، وهذا يُعلى من قيمته للذات بشكل كبير، خلال المحادثة بينه وبين الشخص، لأنه يعبر عن إعجابه بشكل صادق، ويتقبل مولود برج الجوزاء النقد بصدر رحب، لأنه يتوقع كل رد فعل، ويشعر بالخجل عند الشعور بالاهتمام به، وفى نفس الوقت عندما يعبر أي شخص عن جهوده يشعر بالسعادة الجمة، لأن الجميع يعرف مواهبهم وقدراتهم.

برج الميزان:

مولود برج الميزان يحب المجاملات لأنها تعزز من احترام الذات، ويشعر أنه شخص غال، وبرج الميزان يرى الإمكانات التي بداخل كل شخص، ويمدح من حوله بكل الصفات الإيجابية الجميلة، وبرغم أنه يقدم الثناء لأى شخص يقدم الثناء هو أيضاً يزدهر ويشعر بالسعادة الكبيرة عند سماع كلمات التشجيع والإعجاب والتصفيق.



الثناء

برج الدلو:

برج الدلو يشعر بالحماس، وعند سماع المجاملات له يشعره بأنه يوجد شيء لطيف في العالم، وهو يملك روحا طيبة غير عادية، وهو يقدر الشخص الذى أمامه ويقدر الإنجازات التي يقوم بها.

برج العذراء:

مولود برج العذراء لديه مواهب يظهرها عندما يرى الاهتمام والحب لمن حوله، وبرج العذراء يملك الثقة والكفاءة، وبرج العذراء يشع ثقة وذكاء، وهو أو لمن يمد

من حوله خلال تألقه بالنجاح، وفى نفس الوقت أنه يحب أن يتلقى الثناء والإعجاب والتقدير لجهوده، لأن ذلك يؤكد قيمته ويعزز قوته بشكل مستمر.





التقدير



