4 أبراج لسانها حلو وبتحب تجامل وتسمع المدح.. أبرزها الميزان

(MENAFN
- Youm7) بعض الناس تحب أن تجامل من حولها، وتعطيها الكثير من المشاعر الإيجابية، التي تعطى السعادة للأشخاص، وتقديم الثناء لمن حولها يعنى أن الشخص لديه الكثير من الرحمة بداخله، وتوجد بعض الأبراج الفلكية التي تهتم بالناس من حولها، لأنهم يعرفون قيمتهم بشكل جيد، ولا يشعرون بالتوتر عند إخبار الشخص الجيد أنه جيد بكل وضوح، ويحبون أن يحظى الآخرون بالثناء عن طريق الثناء على الملابس الجيدة أو أي إنجاز قام به الشخص، ولمعرفة تلك الأبراج التي تمدح من حولها بكل سهولة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "pinkvilla".
تشجيع
برج الجوزاء:
من المعروف أن برج الجوزاء برج هوائى، وعند مدح أي شخص من حوله، أو يجامله على أي فعله يقوم به، فهذا يذكره بأنه موضع للثقة والأحترام والمحبة التي يستحقها لمن حوله، وهذا يُعلى من قيمته للذات بشكل كبير، خلال المحادثة بينه وبين الشخص، لأنه يعبر عن إعجابه بشكل صادق، ويتقبل مولود برج الجوزاء النقد بصدر رحب، لأنه يتوقع كل رد فعل، ويشعر بالخجل عند الشعور بالاهتمام به، وفى نفس الوقت عندما يعبر أي شخص عن جهوده يشعر بالسعادة الجمة، لأن الجميع يعرف مواهبهم وقدراتهم.
برج الميزان:
مولود برج الميزان يحب المجاملات لأنها تعزز من احترام الذات، ويشعر أنه شخص غال، وبرج الميزان يرى الإمكانات التي بداخل كل شخص، ويمدح من حوله بكل الصفات الإيجابية الجميلة، وبرغم أنه يقدم الثناء لأى شخص يقدم الثناء هو أيضاً يزدهر ويشعر بالسعادة الكبيرة عند سماع كلمات التشجيع والإعجاب والتصفيق.
الثناء
برج الدلو:
برج الدلو يشعر بالحماس، وعند سماع المجاملات له يشعره بأنه يوجد شيء لطيف في العالم، وهو يملك روحا طيبة غير عادية، وهو يقدر الشخص الذى أمامه ويقدر الإنجازات التي يقوم بها.
برج العذراء:
مولود برج العذراء لديه مواهب يظهرها عندما يرى الاهتمام والحب لمن حوله، وبرج العذراء يملك الثقة والكفاءة، وبرج العذراء يشع ثقة وذكاء، وهو أو لمن يمد
من حوله خلال تألقه بالنجاح، وفى نفس الوقت أنه يحب أن يتلقى الثناء والإعجاب والتقدير لجهوده، لأن ذلك يؤكد قيمته ويعزز قوته بشكل مستمر.
التقدير
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