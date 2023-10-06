أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2160 جنيها

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 6-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجهاز المركزي للتعمير ، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سعر 2160 جنيها للجرام.إسكان اجتماعي شرم الشيخ





الإسكان: تنفيذ أكثر من 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بقيمة تتخطى 30 مليار جنيه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.افتتاح معرض الأقمشة





السفير التركى: 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبة فى ضخ استثمارات جديدة بمصر قال صالح موتلو شين السفير التركي في مصر، إن هناك 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حتى تكون نقطة انطلاق لتصدير منتجاتهم للسوق الأفريقية.جاء ذلك خلال مشاركته مع الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، في افتتاح المعرض الدولي للأقمشة بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع المصرية والأجنبية.وأضاف "شين"، أن هناك أكثر من 100 شركة تركية تشارك بمعرض الأقمشة منها 10 شركات تركية تشارك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون في مجال توفير أنواع معينة من الغزول والأقمشة والخامات التي تحتاجها صناعة الملابس في مصر والتكامل بين المصانع المصرية ونظيرتها التركية لتلبية الاحتياجات التصنيعية وتعميق ملف الصناعة بين البلدين.







أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 فى مصر

تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سعر 2160 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية، للجلسة الثامنة على التوالي، وسط ارتفاع الدولار قبل أن تعاود الأسعار التعافي في البورصة العالمية، وسجل عيار 18 بقيمة 1851 جنيها، وبلغ عيار 24 سجل 2469 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17280 جنيها.

يشهد الذهب تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة، اليوم الجمعة، في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب 9 جلسات متتالية من الانخفاض دفعه لتسجيل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي.