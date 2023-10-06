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كل ما تريد معرفته عن بورصة السلع أحد آليات مواجهة المحتكرين

10/6/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت البورصة المصرية للسلع ، على مدار الـ11 شهرًا الماضية، في تحقيق توازن في المعروض من السلع، ومواجهة احتكار التجار ، ووقف المغالاة في الأسعار، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية.




س- متى أنشئت البورصة المصرية للسلع؟
ج- أنشئت البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم «البورصة المصرية للسلع".



ووقع كونسورتيوم من ثلاثة أعضاء بروتوكول تعاون مع الحكومة المصرية لتأسيس بورصة إلكترونية للسلع المصرية في مصر بقيمة 35-50 مليون دولار، وبدأت أعمال التداول في البورصة في 17 نوفمبر 2022.



س- وما هو هيكل مساهمين بورصة السلع؟

وتتوزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي : البورصة المصرية (34.07) الهيئة العامة للسلع التموينية (10.99%)، البنك الأهلي المصري (6.59%) بنك مصر (6.59%) مصر المقاصة للقيد والإبداع المركزي (5.49٪)، جهاز تنمية التجارة الداخلية (5.49%)، مصر القابضة للتأمين (5.49%)، مصر القابضة للصوامع والتخزين (4.90%) المجموعة المالية هيرميس القابضة (3.30%) بلتون المالية القابضة (3.30%)، وسي آي كابيتال للاستثمارات المالية (3.30%).



س- ما هي أهمية أهداف البورصة المصرية للسلع؟
ج- تعد البورصة المصرية السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وهي آلية فعالة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها وتهدف إلى أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية (Soft & hard commodities)، وبالتالي تكون سوقًا جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوفًا مصرية تنافس البورصات الإقليمية والعالمية وهي آلية مهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع الحاضرة» وتسوية المراكز المالية والقانونية الناشئة عن ذلك من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول الكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.



س- وما هي فوائد البورصة المصرية للسلع؟
ج- طبقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالبورصة تتمثل فوائد البورصة السلعية في الآتي: الاستقرار السعري، ومشاركة المعلومات، وخفض تكاليف التداول، والتوقعات المستقبلية، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشاركة صغار المشاركين، وتحسين عملية تداول السلع، وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية في التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه الأطراف التداول، وزيادة الفرصة أمام تصدير المنتجات المصرية.



س- وكيف تحقق البورصة هذه الفوائد؟
ج- تعمل البورصة على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها، وتعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين المنتجين وصولاً إلى المستهلك مما ينعكس بشكل إيجابي على توفير المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة، كما نساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار وذلك عن طريق تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء اللذين يتسببان في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه كما أنها تشجع صغار التجار على دخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.



وتوفر البورصة الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه كما تتم إتاحة المنتجات على كل المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.



س-
وكيف تنضم الشركات لعضوية البورصة؟
ج- لكي يمارس أي طرف أي نشاط في البورصة المصرية للسلع، يجب أن يكون عضوًا بها ومقيدًا بسجلاتها وملتزمًا بقواعد العضوية الصادرة من مجلس إدارة البورصة، ويسمح بالتسجيل في عضوية البورصة للشركات أو المنشآت الفردية التي لديها سجل تجاري كما يسمح بذلك للأفراد الذين ليس لديهم سجل تجاري لكن يوجد لديهم ترخيص نشاط، وتمسك البورصة سجلا يفيد به الجهات الأعضاء المرخص لها التعامل على السلع وفقًا للتصنيف التالي: لأولًا شركات التجارة فئة (أ)، وهي الجهات الأعضاء التي تقوم بالتداول على جميع السلع المدرجة بالبورصة لحسابها و/ أو لحساب عملائها كوسيط، وثانيًا شركات التجارة فئة (ب) (Trading Members) وهي الجهات الأعضاء التي تقوم بالتداول على جميع السلع المدرجة بالبورصة لحسابها فقط.



وثالثًا صانع سوق وهي الجهات الأعضاء التي تقوم بتوفير السيولة على سلعة أو أكثر من السلع المقيدة بالبورصة، ورابعًا شركات إدارة المخازن (Warehouses)، وهي الأعضاء المخازن المؤهلة والمعتمدة لكي تستخدم في تخزين السلع المتداولة بالبورصة، وخامسًا شركات التصنيف والفحص والتدقيق (Inspections Company) وهي الجهات الأعضاء المنوط بها تصنيف السلع و/ أو الفحص والتدقيق لمدى مطابقة السلع لمواصفات ومعايير الجودة القياسية، وكذا الجهات التي يكون من ضمن أنشطتها فحص ومراجعة المخازن لبيان مدى التزامها باشتراطات ومعايير التخزين القياسية، وسادسًا بنوك التسوية Settlement) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري والمسؤولة عن تسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول بالبورصة وذلك طبقًا لقواعد التسوية المالية التي تضعها البورصة المصرية للسلع وهي الجهات من (Banks).



س- ما هي السلع المتداولة بالبورصة المصرية للسلع؟
ج- السلع المتداولة بالبورصة لا بد أن تكون منتجات حاضرة وقابلة للتخزين ويتم التأمين على السلع وطبقا للموقع الإلكتروني للبورصة تنحصر السلع المتداولة في السلع الزراعية، القمح والأرز والشعير والذرة الصفراء والقطن، ومن المعادن الذهب.



وطبقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالبورصة تضم قائمة السلع النهائية التي يتم التداول عليها في البورصة ست سلع هي القمح والأرز، والذرة والبطاطس والبصل، والبرتقال ومن السلع التي تم تداولها حتى الآن على منصة البورصة سلعتان هما القمح والذرة الصفراء وطبقا لتصريحات مسؤولي البورصة ستتم دراسة طرح بعض المنتجات خلال الفترة المقبلة مثل القطن وأعلاف المواشي والردة.



وتدرس البورصة تداول الألومنيوم والذهب خلال النصف الثاني من عام 2023، وأن تداول الألومنيوم مرجح أكثر من الذهب، وسيرتبط التداول في الذهب بإجراءات الإعلان عن الأسعار على شاشات البورصة المصرية والمتوقع الانتهاء منها قريبا كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية (CASC) بدأت في طرح الذرة الصفراء والتي سيتم طرحها على المنتحين المحليين.









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