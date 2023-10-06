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16 مليار جنيه لتطوير البريد.. زيادة عدد المكاتب وتركيب ماكينات صراف آلي

10/6/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوسع في إتاحة منافذ واسعة الانتشار للبريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ونجحت الوزارة في إنشاء 536 مكتبا جديدا وخفيفا ومتنقلا خلال عامين ليصل الإجمالي إلى 4431 مكتبا في أنحاء الجمهورية، وتطوير 3750 مكتب بريد وتطوير متحف البريد المصري، وتركيب 1840 ماكينة صراف آلي تم نشرها في مكاتب البريد منذ عام 2018، بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه.



وتنفذ الوزارة في الوقت الحالي مشروعين لتطوير البريد المصري، بتكلفة مليار جنيه وهما المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير 741 مكتبًا بريديًا ضمن مبادرة حياة كريمة.



ونتيجة لجهود الحكومة في تطوير البريد على مدى السنوات التسع الماضية، حصل البريد المصري على تكريمات عديدة أبرزها فوز مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته الـ27 المنعقدة في أغسطس 2020 بأبيدجان، كما حصل البريد المصري في العام نفسه على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريد العالمي كأفضل خدمة عملاء عالميًا لعام 2020.



كما فاز البريد المصري في نهاية مايو 2021 بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 27-28 مايو 2021 في لبنان، ويعد فوز البريد المصري بهذه الجائزة تكليلًا لسلسة الجهود الناجحة التي قام بها البريد المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وفي أكتوبر 2021، فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومة في دورتها الثانية التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.







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