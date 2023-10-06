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994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل

10/6/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت الحكومة 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء خلال التسع سنوات الماضية، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول. إضافة إلى المشروعات الاقتصادية بأرض الفيروز من أبرز هذه الجهود ما يلي:



1- حفر 5 أنفاق لربط سيناء بالوادي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار جنيه.



2- إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه.



3- تنفيذ 63 مشروعًا للطرق والكباري تقدر بحوالي 3440 كم بتكلفة إجمالية نحو 56 مليار جنيه.



4- تنفيذ 52 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بطاقة 787 ألف م3/يوم بتكلفة 15 مليار جنيه.



5- تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة أكثر من 4.2 مليارات جنيه.



6- تنفيذ 92 مشروعًا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 420 ميجاوات بتكلفة 69 مليار جنيه.



7- إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا متكاملا بتكلفة 5.7 مليارات جنيه.



8- إنشاء 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة ملياري جنيه.



9- إنشاء 8 جامعات جديدة بتكلفة 19.6 مليار جنيه.



10- تنفيذ 75 مشروعا صحيًا بتكلفة 4 مليارات جنيه.



11- استصلاح 275 ألف فدان بتكلفة 5 مليارات جنيه.



وساهمت الاستثمارات الحكومية، في تغيير أرض الفيروز بعد عقود من تردٍّ واضح في الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج مواطن القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، بحيث يسير هذا الجهد جنبا إلى جنب مع جهود مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في كافة مناطق سيناء.



وكان القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، نقطة انطلاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، ورصدت الدولة موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه.









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