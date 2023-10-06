العثور على تمثال رخامى للقائد المقدونى الإسكندر الأكبر فى تركيا.. شاهده

MENAFN - Youm7) اكتشف مجموعة من الأثريين تمثال رخامى لإسكندر الأكبر، وسط أنقاض الطوابق العليا لمسرح من العصر الروماني في كونورالب، شمال دوزجة وبالقرب من الساحل الشمالي الغربي لتركيا، ويعتقد أنها تعود إلى القرن الثاني، توفي الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، لذا فمن المحتمل أن يكون التمثال قد تم صنعه بعد أكثر من 400 عام من وفاته، وفقا لما ذكره موقع لايف ساينس.





وعلق العلماء على هذا الأمر قائلين: إن اكتشاف رأس تمثال رخامي للإسكندر الأكب في تركيا يظهر الشعبية المستمرة للحاكم القديم بعد مئات السنين من وفاته.

تمثال الاسكندر

وأصدرت بلدية دوزجة في بيان ، قالت به: أنه تم العثور أيضًا على بقايا تماثيل رخامية أخرى، بما في ذلك رؤوس الإله اليوناني أبولو والوحش الأسطوري ميدوسا، في أنقاض المسرح.

وتمتع الإسكندر بشهرة في العالم القديم بعد فترة طويلة من وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 32 عامًا في بابل بجانب نهر الفرات، كما يقول المؤرخ بول كارتليدج، الأستاذ في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب "الإسكندر الأكبر: البحث عن ماضي جديد".

ومن أهم أسباب استمرار شعبية الإسكندر أن خلفائه روجوا له باعتباره الحاكم المثالي الذي كانوا يأملون في تقليده، وقال كارتليدج، الذي لم يشارك في الاكتشاف الجديد: "المتنافسون على عرشه، وبالتالي إمبراطوريته، استخدموا اسمه وقالوا إنه كان رائعا".

وصار من الشائع فى العصور التالية أن يصك الحكام اللاحقون عملات معدنية تحتوي على صورة الإسكندر.