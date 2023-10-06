رسالة من اليونسكو فى اليوم الدولى للتنوع الجيولوجى.. اعرفها

MENAFN - Youm7) وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو ، تحذيرا، فى اليوم الدولى للتنوع الجيولوجى، والذى يتم الاحتفاء به وبأهميته فى السادس من أكتوبر من كل عام.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، فى بيان رسمى عبر موقعها،

يكاد لا يخلو مكان حولنا من التنوع الجيولوجى الذى يؤثر فى حياتنا بصور تفوق توقعاتكم، وفى اليوم الدولى للتنوع الجيولوجى، دعونا نشجع الانتفاع على نحو أفضل بتعليم العلوم الجيولوجية والعمل فى هذا المجال، كى يتسنى لعدد أكبر من الناس فهم علاقتنا الوطيدة مع عجائب كوكبنا.

وقالت اليونسكو: لا يدرك معظم البشر إلى أى مدى يعتمد مجتمعنا على التنوع الجيولوجى على الرغم مما يوفره لنا من خدمات عديدة، لذا ينبغى علينا أن نعزّز فهم أفضل لعمليات الأرض الدينامية، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ خياراتٍ مستنيرة من شأنها أن تبنى مجتمعاً أكثر استدامة، ولذلك أعلن المؤتمر العام لليونسكو يوم 6 أكتوبر يوما عالمياً للتنوع الجيولوجى اعترافا منه بأهمية العلوم الجيولوجية فى مواجهة التحديات الرئيسية التى تواجهها البشرية.

يشير التنوع الجيولوجى إلى العناصر الطبيعية غير الحية فى الكوكب سواء كانت على سطحه أو فى باطنه، فنعنى بالتنوع الجيولوجى معادن الأرض وصخورها وحفرياتها وتربتها ورواسبها، وتكويناتها الأرضية، وتضاريسها ومسطحاتها المائية مثل الأنهار والبحيرات، ويمتد مصطلح "التنوع الجيولوجى" ليشمل العمليات التى تكوّن أو تعدّل تلك الملامح الأرضية، وهناك نماذج فريدة على التنوع الجيولوجى محفوظة فى الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو البالغ عددها 177 حديقة فى 46 بلداً حول العالم.

رسالة المدير العامة لليونسكو السيدة أودرى أزولاي

وجاء فى رسالة أودرى أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "يدعم التنوع الجيولوجى عمليات إنتاج الغذاء وإدارة الموارد المائية وإنتاج الطاقة، ويؤدى أيضا دورا محوريا فى عملية التحول نحو التنمية "الخضراء" المراعية للبيئة، إذ يمكن أن يفضى استغلال الموارد المائية بحصافة إلى توليد الثروة واستحداث فرص العمل وتحقيق التنمية الخالية من انبعاثات الكربون، علماً بأن هذه الأمور تعد شروطاُ أساسية لبناء مستقبل مستدام."