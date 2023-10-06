انطلاق معرض لبنان الدولى للكتاب بدروته فى 13 أكتوبر

MENAFN - Youm7) تطلق نقابة اتحاد الناشري فى لبنان بالتشارك مع وزارة الثقافة اللبنانية، معرض لبنان الدولي للكتاب في دورته الثامنة والمزمع إقامته في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر الجارى فى مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت Forum de Beirut.

وأفادت اللجنة المنظمة من قبل الوزارة واتحاد الناشرين في لبنان خلال بيان لها بأن غاية المعرض استعادة الدور الريادي للبنان في تحويل معارض الكتاب إلى مناسبة، تستعيد من خلالھا المرجعيات الثقافية دورھا وتأثيرھا، بوسيلة النشر والكتاب ومن خلال الفعاليات التي تؤمن لھا سبل حركة الكتاب بيسر وتنظيم في مختلف الاتجاھات المحلية والعربية والعالمية.

ويهدف المعرض إلى تشجيع الناشرين والموزعين والمؤسسات الثقافية والتربوية على توسيع حركة النشر والترجمة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض، وتفعيل الدور الأساسي للقضاء على العزوف عن القراءة، وتشجبع رواد المطالعة والقراء من خلال إشراك المفكرين والكتاب والناشرين وموزعي الكتب والمكتبات، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع برامج وأسس تغطي كافة المجالات والميادين لمواكبة التطورات في العصر الحديث بمختلف المجالات. كما يهدف إلى تأمين لقاءات وحوارات بين الناشرين والقراء والمسؤولين عن الثقافة والتعليم لتعزيز التفاعل وتوسيع دائرة القراءة وحركة النشر، وإيجاد حلول لتوسيع رقعة التوزيع المحلية والعربية، وتوفير فرص التفاعل والتواصل بين المبدعين والفكريين والعلميين والمبدعين وطلاب العلم والمعرفة في مجالات متنوعة وذلك لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يتطلع إلى تحقيق أشكال التعاون بين الناشرين وأصحاب الاھتمام بالثقافة والكتب لتحديد المتطلبات وتوفير الموارد لإنشاء مزيد من المنافذ فى البلدان العربية، وتحويلھا إلى قوة دافعة مرنة لشركات توزيع الكتب ووسائل الثقافة الأخرى، مما يسھم في توسيع قاعدة التوزيع ودعم النمو المعرفى والمھنى والاجتماعى، كما يتطلع إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي من خلال نشر الوعي حول احترام وتطبيق القوانين المرعية والمصدق عليھا، وذلك عبر تنظيم معارض وفعاليات في مختلف الدول العربية، وفرض شروط صارمة على المخالفين.