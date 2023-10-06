انطلاق معرض لبنان الدولى للكتاب بدروته فى 13 أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) تطلق نقابة اتحاد الناشري فى لبنان بالتشارك مع وزارة الثقافة اللبنانية، معرض لبنان الدولي للكتاب في دورته الثامنة والمزمع إقامته في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر الجارى فى مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت Forum de Beirut.
وأفادت اللجنة المنظمة من قبل الوزارة واتحاد الناشرين في لبنان خلال بيان لها بأن غاية المعرض استعادة الدور الريادي للبنان في تحويل معارض الكتاب إلى مناسبة، تستعيد من خلالھا المرجعيات الثقافية دورھا وتأثيرھا، بوسيلة النشر والكتاب ومن خلال الفعاليات التي تؤمن لھا سبل حركة الكتاب بيسر وتنظيم في مختلف الاتجاھات المحلية والعربية والعالمية.
ويهدف المعرض إلى تشجيع الناشرين والموزعين والمؤسسات الثقافية والتربوية على توسيع حركة النشر والترجمة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض، وتفعيل الدور الأساسي للقضاء على العزوف عن القراءة، وتشجبع رواد المطالعة والقراء من خلال إشراك المفكرين والكتاب والناشرين وموزعي الكتب والمكتبات، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع برامج وأسس تغطي كافة المجالات والميادين لمواكبة التطورات في العصر الحديث بمختلف المجالات. كما يهدف إلى تأمين لقاءات وحوارات بين الناشرين والقراء والمسؤولين عن الثقافة والتعليم لتعزيز التفاعل وتوسيع دائرة القراءة وحركة النشر، وإيجاد حلول لتوسيع رقعة التوزيع المحلية والعربية، وتوفير فرص التفاعل والتواصل بين المبدعين والفكريين والعلميين والمبدعين وطلاب العلم والمعرفة في مجالات متنوعة وذلك لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن المعرض يتطلع إلى تحقيق أشكال التعاون بين الناشرين وأصحاب الاھتمام بالثقافة والكتب لتحديد المتطلبات وتوفير الموارد لإنشاء مزيد من المنافذ فى البلدان العربية، وتحويلھا إلى قوة دافعة مرنة لشركات توزيع الكتب ووسائل الثقافة الأخرى، مما يسھم في توسيع قاعدة التوزيع ودعم النمو المعرفى والمھنى والاجتماعى، كما يتطلع إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي من خلال نشر الوعي حول احترام وتطبيق القوانين المرعية والمصدق عليھا، وذلك عبر تنظيم معارض وفعاليات في مختلف الدول العربية، وفرض شروط صارمة على المخالفين.
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