دراسة: أقدم المسارات البشرية المتحجرة فى أمريكا عمرها 23 ألف عام

MENAFN - Youm7) توصلت دراسة جديدة إلى أن آثار أقدام الإنسان القديم المنتشرة فى متنزه وايت ساندز الوطنى فى نيو مكسيكو التى يتراوح عمرها ما بين 23000 إلى 21000 عام، يجعلها أقدم المسارات المتحجرة المعروفة التى تركها الناس فى أمريكا الشمالية.

الدراسة، التى استخدمت تقنيتين للتأريخ للتحقق من عمر المسار توصلت إلى أن عمر المسارات يتراوح بين 23000 إلى 21000 سنة، وهذا يعني أنها تعود إلى وقت قريب من الحد الأقصى الجليدى الأخير "منذ 26500 إلى 19000 سنة"، وهو أبرد جزء من العصر الجليدى الأخير.

فى السابق، اعتقد علماء الآثار أن شعب كلوفيس المعروف بنقاطه الحجرية ذات الحواف الحادة وأوراق الشجر الموجودة فى المواقع الأثرية عبر أمريكا الشمالية كان أول البشر الذين جاءوا إلى الأمريكتين منذ حوالى 13000 عام لكن العقود القليلة الماضية شهدت تغيرًا، حيث اكتشف علماء الآثار أدلة قوية على ما قبل كلوفيس، أو الأشخاص الذين كانوا فى الأمريكتين قبل 13000 عام، ولكن العديد من تلك المواقع المكتشفة حديثًا كانت لديها أدلة هشة أو كانت أقدم ببضعة آلاف من السنين فقط من كلوفيس.

ويعد مسار وايت ساندز الآن أقدم موقع في أمريكا الشمالية مع وجود دليل مباشر على وجود البشر وهو يؤجل بشكل كبير تاريخ وصول الأمريكيين الأوائل.

وقال جيفرى بيجاتى، الذى شارك فى قيادة الدراسة مع كاثلين سبرينجر وكلاهما جيولوجيان أبحاثان فى هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى مركز علوم الأرض والتغير البيئى فى دنفر الأمريكية: "عندما صدرت الورقة الأولى، تواصل معنا الكثير من علماء الآثار وأخبرونا أنها كانت مجرد مسألة وقت، كنا نعلم أن الناس كانوا هنا فى وقت سابق"، مضيفا: "لدينا الآن أدلة قوية على وجود أشخاص هنا خلال العصر الجليدي الأخير".

"أعتقد أنها مساهمة عظيمة حقًا وحالة مقنعة ومفصلة للغاية" هكذا قال توماس هيجام، عالم آثار ومتخصص في التأريخ بالكربون المشع في جامعة فيينا والذي أضاف "الحصول على تلك العينات ليس بالأمر السهل"، مضيفًا أن الفريق أخذ الطبقة ذات التاريخ الأدنى في الاعتبار واستخدم نموذجًا لتحديد أعمار آثار الأقدام فوقها.