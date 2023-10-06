تعرف على الكتب الأعلى مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز هذا الأسبوع

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..

القبر الجاري

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "القبر الجارى"، بواسطة روبرت جالبريث، فهو الكتاب السابع في سلسلة كورموران سترايك، وتدور حول روبيان الذى دخل طائفة دينية لإنقاذ شخص انضم إليها.

القبر الجارى





درع النور



جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية درع النور بواسطة كين فوليت، وتدور حول

أثر التغيير والاضطراب على جوانب مختلفة من مجتمع ما عاش خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر.

رواية درع النور





رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الثالثة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.





رواية الجناح الرابع





12 شهرًا للعيش



جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية 12 شهرا للعيش، بقلم جيمس باترسون ومايك لوبيكا، وتدور حول محامى الدفاع الجنائي والمعرض لخطر القتل.

12 شهرًا للعيش





بيت السماء والنفس

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية "بيت السماء والنفس" بواسطة سارة ج. ماس، فهو الكتاب الثاني في سلسلة هلال المدينة،

وفيه يجب على أبطال الرواية برايس كوينلان وهانت أثالار أن يختارا القتال أو البقاء صامتين.





بيت السماء والنفس



