تعرف على الكتب الأعلى مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز هذا الأسبوع

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..
القبر الجاري
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "القبر الجارى"، بواسطة روبرت جالبريث، فهو الكتاب السابع في سلسلة كورموران سترايك، وتدور حول روبيان الذى دخل طائفة دينية لإنقاذ شخص انضم إليها.
القبر الجارى
درع النور
جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية درع النور بواسطة كين فوليت، وتدور حول
أثر التغيير والاضطراب على جوانب مختلفة من مجتمع ما عاش خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر.
رواية درع النور
رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الثالثة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.
رواية الجناح الرابع
12 شهرًا للعيش
جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية 12 شهرا للعيش، بقلم جيمس باترسون ومايك لوبيكا، وتدور حول محامى الدفاع الجنائي والمعرض لخطر القتل.
12 شهرًا للعيش
بيت السماء والنفس
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية "بيت السماء والنفس" بواسطة سارة ج. ماس، فهو الكتاب الثاني في سلسلة هلال المدينة،
وفيه يجب على أبطال الرواية برايس كوينلان وهانت أثالار أن يختارا القتال أو البقاء صامتين.
بيت السماء والنفس
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