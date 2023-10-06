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بلومبيرج: إيلون ماسك يفكر في طرح 3 نسخ مختلفة من الإصدار المدفوع لـ X

10/6/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث لـ "بلومبرج"، أن منصة X قد تطرح 3 مستويات من النسخة المدفوعة "premium" للمستخدمين، حيث تخطط لتجربة ثلاثة مستويات متميزة مختلفة – Basic، وStandard، وPlus.



وذكرت بلومبرج أنه سيتم تسعير كل مستوى بناءً على عدد الإعلانات المعروضة للعملاء، وتبلغ تكلفة الخطة المميزة لـ X حاليًا 8 دولارات شهريًا، وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنصة، و يمكن للمشتركين الحصول على علامة توثيق زرقاء لحساب X الخاص بهم والحصول على إمكانية الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، مثل القدرة على تعديل منشوراتهم.



ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها المنصة في إجراء تعديلات على خطط الدفع الخاصة بها، ففي الشهر الماضي،قال ماسك خلال بث مباشر أن شركة X قد تطرح نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدميها.



وقال ماسك : "سنتوصل في الواقع إلى تسعير أقل مستوى، نريد أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال"، "إنها مناقشة أطول، ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات."



وأدخل الملياردير سلسلة من التغييرات على المنصة منذ شرائها في أكتوبر 2022، وقد ركز ماسك على وضع الشركة على طريق الربحية، نظرًا لانخفاض عائدات إعلانات المنصة، وفي يوليو، قال الملياردير في منشور على موقع X إن الشركة كانت في وضع مالي صعب.



وقال ماسك في منشوره: "ما زلنا نشهد تدفقًا نقديًا سلبيًا، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبًا بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل"، "نحن بحاجة للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن يكون لدينا ترف أي شيء آخر."











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