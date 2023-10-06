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التفاصيل الكاملة لأزمة مايكروسوفت وأمازون فى بريطانيا بسبب الخدمات السحابية

10/6/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه مايكروسوفت وأمازون حاليا مزيد من التدقيق في بريطانيا، حيث تقول هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) إنها ستحقق في سوق الخدمات السحابية في البلاد لتحديد ما إذا كانت الشركات متورطة في ممارسات مناهضة للمنافسة.



وتعد أمازون (من خلال Amazon Web Services) ومايكروسوفت أكبر اللاعبين في هذا المجال في المملكة المتحدة فيما بينهم، وكان لديهم حصة سوقية تتراوح بين 70 و 80 % في العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، والتى طلبت من هيئة أسواق المال التحقيق في الممارسات، وتأتي شركة جوجل في المركز الثالث بحصة ضئيلة نسبياً تتراوح بين 5 و10% ، وفقا لتقرير engadget.



وتعتقد Ofcom أن المنافسة في السوق مقيدة بعدد من العوامل التي تجعل من الصعب على العملاء تبديل الموردين أو استخدام أكثر من مورد في نفس الوقت ،إحدى القضايا الرئيسية هي رسوم الخروج، والتي غالبًا ما يتعين على العملاء دفعها لنقل بياناتهم إلى خدمة أخرى.



وقالت Ofcom في تقريرها: "إن تكلفة نقل البيانات بين مقدمي الخدمات المتنافسين يمكن أن تثني العملاء عن استخدام أكثر من مزود سحابي واحد، وفي بعض الحالات تجعل التبديل أكثر تكلفة".



وقالت الهيئة التنظيمية إن الافتقار إلى قابلية التشغيل البيني وقابلية النقل يمكن أن يجعل الأمر شاقًا للغاية بالنسبة للعملاء لتكوين بياناتهم وتطبيقاتهم للعمل على خدمات مختلفة ، يمكن للخصومات أيضًا أن تثني العملاء عن استخدام أكثر من مزود واحد.



وتقترح Ofcom
أن هذه العوامل تمنح مايكروسوفت وأمازون التفوق على المنافسة، وجاء في التقرير أن "القيود المفروضة على قدرة العملاء على التهديد بشكل موثوق بالتخلي عن منتجاتهم يمكن أن تقلل من الضغط التنافسي على قادة السوق، مما يمنحهم درجة من القوة السوقية"، "إذا كان العملاء يواجهون صعوبة في التبديل واستخدام العديد من مقدمي الخدمة، فقد يجعل ذلك من الصعب على المنافسين تحقيق التوسع وتحدي AWS وMicrosoft بشكل فعال في أعمال العملاء الجدد والحاليين."



بالإضافة إلى ذلك، تشير Ofcom إلى أن بعض مقدمي الخدمات السحابية قد أثاروا مخاوف بشأن ممارسات ترخيص برامج الأعمال لبعض مشغلي السحابة، وخاصة Microsoft.



وجاء في التقرير: "لقد تلقينا تقارير تفيد بأن Microsoft تشارك في العديد من الممارسات التي تجعل استخدام منتجات البرامج المرخصة من Microsoft أقل جاذبية للعملاء على البنية التحتية السحابية لمقدمي الخدمات المنافسين مقارنةً بـ Microsoft Azure".



واضاف "وتزعم الطلبات أن هذا يحد من قدرتهم على التنافس لكسب العملاء ، وتشمل المنتجات المعنية Windows وMicrosoft 365 ، وتقول Ofcom إن Microsoft شككت في صحة هذه الادعاءات.





وتقول كل من مايكروسوفت وأمازون إنهما ستعملان بشكل بناء مع هيئة أسواق المال واعترضت أمازون على ادعاءات Ofcom، وقالت لرويترز إن استنتاجات الهيئة الرقابية متجذرة في "فهم خاطئ أساسي لكيفية عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات والخصومات المعروضة".









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