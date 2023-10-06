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إنستجرام يختبر ميزة جديدة لطريقة عرض الـ ستورى

10/6/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن انستجرام يختبر حاليا طريقة جديدة لمشاركة القصص "Stories" مع الأصدقاء، بما فى ذلك القدرة على مشاركة القصص مع مجموعات محددة من الأصدقاء فقط في المستقبل.



وخلال بث على صفحته، كشف رئيس انستجرام آدم موسيري أن تطبيق التواصل الاجتماعي بدأ في اختبار القدرة على مشاركة القصص مع قوائم جمهور متعددة، ويحتوي التطبيق بالفعل على ميزة "الأصدقاء المقربين"، والتي تمنحك القدرة على إضافة أصدقاء معينين إلى القائمة ومشاركة القصص مع تلك المجموعة من الأشخاص فقط، فهى تمنحك القليل من الخصوصية على الشبكة الاجتماعية، خاصة إذا كان لديك ملف شخصي عام.



لكن في بعض الأحيان، قد يكون لديك أشياء تريد مشاركتها مع أشخاص خارج مجموعة الأصدقاء المقربين لديك، حيث إن توفر خيار إنشاء قوائم متعددة والاحتفاظ بها يعني أنك لست مضطرًا إلى إضافة أشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين لديك إذا لم يتناسبوا مع الوصف ويمكنهم مشاركة التحديثات ذات الصلة مع مجموعات مختلفة من الأشخاص ومجموعات فرعية من المتابعين.



وقال موسيري: "يسمح لك هذا بمشاركة القصص مع مجموعات أصغر ويمنحك المزيد من التحكم في من يمكنه رؤية قصصك"، "باعتباري شخصًا يستخدم الأصدقاء المقربين في كثير من الأحيان، فأنا متحمس جدًا لقدرتي على إنشاء قوائم إضافية للأشخاص الموجودين في حياتي."



كما ترون في المثال أدناه، يمكنك إنشاء مجموعات منفصلة لإخوتك، على سبيل المثال، أو لمعارفك المحليين الذين يحبون الطعام أيضًا، في حين بدا موسري متحمسًا للقدرة على إنشاء قوائم متعددة، إلا أنها لا تزال ميزة تجريبية، وليس هناك ما يضمن أنه سيتم إصدارها على نطاق أوسع.





انستجرام










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