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إيلون ماسك يطرح تغيير جديد بمنصة X ويتخلص من عناوين المقالات

10/6/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Youm7) قام Elon Musk بحذف عناوين المقالات على منصة X في محاولة لتحسين الطريقة التي تبدو بها المنصة، حيث تظهر المقالات المنشورة على X كصورة، مع عرض المنفذ الإخباري في الزاوية السفلية اليسرى، وقد تم بالفعل طرح التغيير للموبايل.



وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فطرح " ماسك " هذا التغيير لأول مرة في أغسطس، وقال إن قرار حذف العناوين الرئيسية جاء منه مباشرة وسيؤدي إلى "تحسين المظهر الجمالي بشكل كبير"، وقال جوزيف بوليتانو، الكاتب الاقتصادي، عن هذا التغيير: "إنه أمر مزعج للغاية"، "إنه مجرد تغيير غبي لا يمكن فهمه وطريقة أخرى يجعل هذا الموقع أكثر عدائية تجاه الصحفيين."



وتساءل مستخدم X آخر عن قيمة عرض روابط المقالات دون السياق الضروري، وقالوا: "لذلك سنرى فقط صورًا عشوائية دون أي سياق"، وعلق آخرون قائلين إن التغيير جعل المقالات تبدو وكأنها ميمات، فيما يعد التغيير هو الأحدث في قائمة طويلة من التغييرات الغريبة التي أجراها ماسك على المنصة.



ومن بين الأمور الأكثر غرابة، كان هناك حد مؤقت لعدد المشاركات التي يمكن للمستخدم مشاهدتها كل يوم، وأثار هذا رد فعل عنيفًا غاضبًا، ومن الغريب بنفس القدر اقتراح نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للموقع بأكمله في محاولة لمكافحة الروبوتات على المنصة.



وأخبر ماسك، أن وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المتميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات، ولم يقدم Musk تفاصيل، لكنه قال إن X سيتقاضى "مبلغًا صغيرًا فقط من المال"، وتضمنت تغييراته الأخرى على X إصلاح نظام التحقق الخاص بتويتر وتقديم خدمة اشتراك جديدة.







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