إيلون ماسك يطرح تغيير جديد بمنصة X ويتخلص من عناوين المقالات

(MENAFN
- Youm7) قام Elon Musk بحذف عناوين المقالات على منصة X في محاولة لتحسين الطريقة التي تبدو بها المنصة، حيث تظهر المقالات المنشورة على X كصورة، مع عرض المنفذ الإخباري في الزاوية السفلية اليسرى، وقد تم بالفعل طرح التغيير للموبايل.
وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فطرح " ماسك " هذا التغيير لأول مرة في أغسطس، وقال إن قرار حذف العناوين الرئيسية جاء منه مباشرة وسيؤدي إلى "تحسين المظهر الجمالي بشكل كبير"، وقال جوزيف بوليتانو، الكاتب الاقتصادي، عن هذا التغيير: "إنه أمر مزعج للغاية"، "إنه مجرد تغيير غبي لا يمكن فهمه وطريقة أخرى يجعل هذا الموقع أكثر عدائية تجاه الصحفيين."
وتساءل مستخدم X آخر عن قيمة عرض روابط المقالات دون السياق الضروري، وقالوا: "لذلك سنرى فقط صورًا عشوائية دون أي سياق"، وعلق آخرون قائلين إن التغيير جعل المقالات تبدو وكأنها ميمات، فيما يعد التغيير هو الأحدث في قائمة طويلة من التغييرات الغريبة التي أجراها ماسك على المنصة.
ومن بين الأمور الأكثر غرابة، كان هناك حد مؤقت لعدد المشاركات التي يمكن للمستخدم مشاهدتها كل يوم، وأثار هذا رد فعل عنيفًا غاضبًا، ومن الغريب بنفس القدر اقتراح نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للموقع بأكمله في محاولة لمكافحة الروبوتات على المنصة.
وأخبر ماسك، أن وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المتميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات، ولم يقدم Musk تفاصيل، لكنه قال إن X سيتقاضى "مبلغًا صغيرًا فقط من المال"، وتضمنت تغييراته الأخرى على X إصلاح نظام التحقق الخاص بتويتر وتقديم خدمة اشتراك جديدة.
MENAFN06102023000132011024ID1107204331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.