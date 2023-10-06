Friday, 06 October 2023 11:35 GMT

شركة هندية تستبدل 90% من موظفى الدعم ببرنامج ذكاء اصطناعى

10/6/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن سوميت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية، أنه استبدل معظم موظفي الدعم لديه ببرنامج دردشة آلي، مؤكدا أن الوظائف التي تعتمد على النسخ واللصق أصبحت شيئًا من الماضي بسبب الذكاء الاصطناعي.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال سوميت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة دوكان ومقرها الهند: "لقد انتهت هذه الوظيفة".



كان شاه يشير إلى العاملين في خدمة العملاء الذين يقومون إلى حد كبير بنسخ ولصق الردود، ومع ذلك، فقد قام بتعديل تعليقه بالقول إنه ليس كل العاملين في خدمة العملاء بحاجة إلى الخوف من الاستبدال.



وأضاف: "لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أن أستبدل الفريق بأكمله بروبوت، رغم أنه أكثر ذكاءً بـ 100 مرة، وهو فوري"،



وتصدر شاه عناوين الأخبار عندما أعلن عبر تويتر أنه قام بتسريح 90% من موظفي دعم العملاء لديه واستبدلهم ببرنامج دردشة قال إنه تفوق عليهم.



كتب شاه في منشوره، والذي تم مشاهدته منذ ذلك الحين أكثر من 2.7 مليون مرة على المنصة: "لقد اضطررنا إلى تسريح 90٪ من فريق الدعم لدينا بسبب برنامج الدردشة الآلي هذا، هل هذا صعب؟ نعم.. ضروري؟ بالتأكيد".



أثار منشوره رد فعل عنيفًا على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، وReddit، وكتب مستخدم: "لا تخطئوا، لقد تم تسريح فريق الدعم هنا بسبب فشل العمل وجفاف التمويل.. ليس بسبب الذكاء الاصطناعي".



أخبر شاه موقع Insider، أن عمليات التسريح من العمل حدثت في سبتمبر من العام الماضي وأدت إلى فقدان 23 من 26 عضوًا في فريق دعم العملاء وظائفهم.



أضاف شاه في ذلك الوقت أنه على الرغم من ندمه على بدء محادثة حول تسريح العمال على تويتر، إلا أنه ظل ثابتًا على موقفه.



وقال: "الذكاء الاصطناعي يستولي على وظائفنا"، مضيفاً: "بمرور الوقت، سيبدأ الجميع في القيام بذلك.. لا يتعلق الأمر بنا وحدنا، ربما أكون مباشراً للغاية حتى نشر الأمر على تويتر".



أخبر الرئيس التنفيذي موقع Insider عبر البريد الإلكتروني، أن الأعمال نمت منذ يوليو عندما طبق ذلك، وأضاف: "أصبح فريق خدمة العملاء لدينا الآن أصغر حجمًا ولكنه أكثر كفاءة بكثير.. أما بالنسبة للميزانية، فلنفترض أننا قمنا بإعادة تخصيص هذه الأموال لدفع الابتكار والتوسع".



هناك قلق متزايد بشأن كيفية تعطيل الذكاء الاصطناعي للوظائف. ووجد تقرير لبنك جولدمان ساكس في شهر مايو أن حوالي 300 مليون وظيفة على مستوى العالم يمكن أن تتعطل بسبب التكنولوجيا.



ومع ذلك، لا يشارك الجميع آراء شاه، وقد قال قادة التكنولوجيا مثل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم أرفيند كريشنا في وقت سابق، إنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل أكثر مما سيدمره.







MENAFN06102023000132011024ID1107204330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث