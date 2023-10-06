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خطوط أفق المدن وأثرها في التنمية

10/6/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ريمي جيدواب، جيسون بار*

عندما نفكر في خطوط الأفق حول أنحاء العالم، تتبادر إلى أذهان الكثير من الناس تلك المباني الشاهقة في نيويورك وهونغ كونغ ودبي. وتجذب هذه المدن حشودًا من السياح المتحمسين لزيارة المباني المذهلة ذات المراصد التي ترتفع مئات الأمتار في عنان السماء. وتأتي خطوط الأفق هذه نتيجة للمنافسة العالمية بين المطورين والمهندسين المعماريين الذين يتسابقون للتفوق في البناء والتصميم الخارجي على بعضهم بعضا لمنح مدينتهم مكانة جمالية وهندسية واقتصادية معينة.
ولكن ما هو حقًا طول وكثافة خطوط الأفق هذه عند مقارنتها بغيرها في جميع أنحاء العالم؟ وهل المدن الأخرى مجرد نسخ مصغرة من هذه الآفاق الرائعة، أم أنها تتخذ إستراتيجيات مختلفة عند إنشاء المباني الشاهقة؟ وهل تختلف خطوط الأفق في الاقتصادات النامية عن تلك الموجودة في العالم المتقدم؟ ولكن أولاً والأهم من ذلك، ما أهمية هذا الأمر بالنسبة للتنمية المستدامة؟
أسباب أهمية خطوط أفق
المدن للتنمية المستدامة
يمكن أن يساعد فهم أسباب اختلاف خطوط أفق المدن على توجيه أنشطة التنمية المستدامة. ويشير المزيد من ناطحات السحاب أو التنمية الرأسية عادة إلى التنمية الحضرية المدمجة، التي ترتبط بدورها بانخفاض انبعاثات كل من ثاني أكسيد الكربون المسبب لتغير المناخ والجسيمات الدقيقة (المعروفة باسم PM2.5 حيث يقل قطرها عن 2.5 ميكرون) التي تتغلغل في أعماق الرئتين، وتتسبب في عواقب صحية خطيرة. وذلك لأن سكان المدن المدمجة الأصغر حجما يكونون في العادة أقل اعتمادا على السيارات في النقل، مما يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات. إضافة إلى ذلك، فإن المدن المدمجة الأصغر حجما تستهلك مساحات أقل من الأراضي الزراعية التي تقع في أطرافها، والتي غالبا ما تكون من بين المناطق الأكثر خصوبة، وبالتالي فهي مصدر رئيسي للفواكه والخضراوات الطازجة ذات الأهمية من الناحية الغذائية للكثير من المدن.
وسواء كان خط أفق المدينة مرتفعا بسبب الشقق الفاخرة أو المباني السكنية الشاهقة الأقل فخامة من الناحية المعمارية والتي تلبي احتياجات الطبقات الوسطى، فإن ذلك له آثاره الواضحة على شمول التنمية الحضرية للجميع. ولكن في الوقت نفسه، يمكن لخط أفق أكثر إثارة أن يجتذب السياح إلى أي مدينة، مما يساعد على خلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي وتوفير فرص عمل للعمال من ذوي المهارات المنخفضة، وما يصاحب ذلك من منافع محتملة فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر. ومن ثم، فإن خط أفق المدينة له آثار مهمة محتملة على استدامة تنميتها وشمولها للجميع، وليس فقط على مدى إبهاره للناظرين.
مؤشر خطوط الأفق
من الطبيعي أن تحتوي الأماكن الغنية والمكتظة بالسكان، مثل نيويورك وهونغ كونغ ودبي، على المزيد من ناطحات السحاب، إلا أننا أردنا تحديد المدن التي ما تزال تشيد مباني شاهقة الارتفاع بعد قيامها بإحكام أو تثبيت ظروف العرض والطلب الرئيسية التي تدفع نحو إقامة المباني المرتفعة والتنمية الاقتصادية بشكل عام. ومن أجل ذلك، قمنا بإنشاء "فهرس خطوط الأفق" في ورقة عمل نشرت مؤخرًا. واستنادًا إلى البيانات العالمية المتاحة عن مواقع جميع المباني التي يزيد ارتفاعها على 55 مترا، يقيس هذا المؤشر "معدل بناء ناطحات السحاب" في المدينة -أي مقدار ما تبنيه المدينة من مبان مرتفعة بالمقارنة بالمدن الأخرى.
يكشف تحليل الأرقام أن المناطق حول العالم التي تحتل المرتبة الأعلى على مؤشر خطوط الأفق ليست تلك التي قد يفكر فيها المرء عندما يتوقع وجود علاقة بين الثروة وارتفاع المباني. وتحتل مناطق أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا المرتبة الأعلى من حيث مستوى التنمية الاقتصادية. وفي آسيا، تحتل منطقتا شرق آسيا وغرب آسيا (بما في ذلك دول الخليج) مرتبة أدنى في تصنيف معدل بناء ناطحات السحاب. ومن ثم، فإن منطقة جنوب شرق آسيا "تفرط في بناء ناطحات السحاب" مقارنة بالمناطق الأخرى، بالنظر إلى مستويات دخلها وعدد سكانها. وربما يكون مثيرا للدهشة أن منطقتي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي تحتلان مرتبة عالية، نظرا لأن أفريقيا لا ينظر إليها في العادة على أنها منطقة تنمية تقوم بتشييد المباني الشاهقة. ومن بين المناطق الأكثر تقدما، ليس من المستغرب أن تحتل أوروبا الغربية التي تركز على مباني الشقق السكنية مرتبة أعلى من منطقة أميركا الشمالية ذات الضواحي مترامية الأطراف.
وبشكل عام، فإن المناطق ذات التصنيف الأعلى في حجم المباني الشاهقة تعوض "بريق" ناطحات السحاب الذي تفتقر إليه. وبالتالي، فإن معظم مباني خطوط الأفق لم تشيد للتباهي، بل لتؤدي وظيفة عملية -لتصبح سكنا للطبقات الوسطى وليس للشركات العالمية أو لصفوة المجتمع.
تفكيك مؤشر خطوط الأفق
من أجل المزيد من التعمق في الاختلافات فيما بين المناطق، فقد لجأنا إلى تصنيف المدن حسب بنائها النسبي لناطحات السحاب (100 متر فأكثر) مقابل المباني الشاهقة (55-99 مترا)، والمباني السكنية مقابل المباني التجارية، والمباني في المدن الكبيرة مقابل المباني في المدن الصغيرة، والبناء في وسط المدينة مقابل البناء في أطرافها.
وبناء على هذا التحليل، قمنا بإنشاء أربعة تصنيفات طوبولوجية لخطوط الأفق، وهي:
- الأحياء المركزية الموجهة للعواصم: تميل هذه المناطق إلى تشييد أبراج ناطحات سحاب للمكاتب أو الشقق الفاخرة في وسط المدينة.
- أحياء الضواحي الموجهة للعواصم: تميل هذه المناطق إلى بناء مكاتب في أطراف المدن أو ضواحيها.
- أحياء الضواحي الموجهة للسكان: تميل هذه المناطق إلى تشييد مبان سكنية شاهقة في أحياء الضواحي.
- الأحياء المركزية الموجهة للسكان: تميل هذه المناطق إلى تشييد المباني السكنية الشاهقة في الأحياء المركزية.
وتنقسم خطوط الأفق في جميع أنحاء العالم بالتساوي تقريبا بين الأحياء المركزية المبهرة الموجهة للعاصمة وأنواع أحياء الضواحي الأقل إبهارا والموجهة للسكان. وتنتمي مناطق أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية إلى الفئة الأخيرة، في حين تنتمي مناطق شرق آسيا، وغرب آسيا، وشرق أفريقيا، وجنوب أفريقيا إلى الفئة الأولى.
لماذا تختلف المناطق
في خطوط أفقها؟
لماذا تتطور المدن عبر المناطق المختلفة ليكون لها أنواع مختلفة من خطوط الأفق؟ في اعتقادنا هناك ثلاثة أسباب رئيسية، وهي كما يلي: الأول يتمثل في اللوائح التنظيمية والمحافظة على البناء -فبعض البلدان تفرض قواعد صارمة للحد من الازدحام أو للحفاظ على تراثها من البناء، في حين يتساهل البعض الآخر نسبياً في هذا الأمر.
الاحتمال الثاني هو أن مالكي العقارات في بعض المناطق يجدون صعوبة في الحصول على قطع كبيرة من الأراضي أو أنهم يواجهون ضبابية فيما يتعلق بحقوق ملكيتها، مما يضع العوائق أمام تشييد البنايات الشاهقة.
وقد يكون السبب الثالث هو التفضيلات الاجتماعية؛ فالإقامة في شقق شاهقة تفرض على أصحابها مكانة اجتماعية في بعض المناطق، بينما تمثل الإقامة في منازل منفصلة لأسرة واحدة القاعدة السائدة في مناطق أخرى. علاوة على ما سبق، فالطبقات الوسطى والعليا في بعض البلدان تفضل الإقامة في وسط المدينة بالقرب من مسرح الأحداث، بينما هناك من يفضلون هدوء الضواحي في بلدان أخرى. وقد يكون هناك دور للاختلافات في التصورات والحقائق المتعلقة بسلامة وأمن الإقامة في شقة شاهقة مقابل الإقامة في منزل منفصل لأسرة واحدة في مناطق مختلفة.
لقد وجدنا أن معظم الاختلافات تفسرها صرامة اللوائح المنظمة لارتفاعات المباني وتفضيلات السكان للإقامة بالشقق مقابل الإقامة بمنازل منفصلة. لذا في المرة المقبلة التي تنظر فيها إلى مبنى إمباير ستيت أو إلى برج خليفة، تذكر أن خط أفق المدينة له أهميته بشكل أكبر مما قد تتخيل.

*ريمي جيدواب الأستاذ المشارك في علم الاقتصاد والشؤون الدولية، جامعة جورج واشنطن. جيسون بار أستاذ علم الاقتصاد بجامعة روتجرز، نيووارك.

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