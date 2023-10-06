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الأرثوذكسي يتطلع لرد اعتباره أمام الإنجليزية بـسلة الناشئين

10/6/2023 2:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يلتقي فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في مباراة مؤجلة عن قمة مواجهات الجولة الثامنة من منافسات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة.
وتحتضن صالة الحسن للشباب في إربد، مواجهتي الأشرفية والجليل عند الساعة 4 مساء، وبيت ايدس مع كفريوبا عند الساعة 5:30 مساء.
وكان شباب بشرى، افتتح مباريات الجولة الثامنة بفوزه على بيت ايدس (66-48)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالله شتات بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 22 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات حاسمة و6 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 22.
وتغلب فريق اتحاد عمان على الأشرفية (89-38)، في لقاء برز فيه روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بتسجيله 9 نقاط مع 10 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19، فيما حسم الجليل "ديربي الشمال" أمام كفريوبا (70-42)، في لقاء برز فيه لاعبه يوسف عبابنه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و15 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة و4 بلوك شوت بفاعلية 32.
وحافظ فريق اتحاد عمان على صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه الأرثوذكسي والإنجليزية في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، يليهم شباب بشرى رابعا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر الجليل خامسا برصيد 12 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 10 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 9 نقاط والأشرفية ثامنا برصيد 8 نقاط.
إلى ذلك، أثقلت لاعبات فريق الفحيص سلة فريق نجوم الأرثوذكسي (119-34)، فيما تغلب فريق نجوم الفحيص على فريق الإنجليزية (51-18)، في لقاءين أقيما أول من أمس، لحساب منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة.
واستعاد الفحيص صدارته لجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 7 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 6 نقاط، فيما حل فريقا الأهلي والإنجليزية بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.

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