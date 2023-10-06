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منتخب السلة يحرز فضية الأسياد بخسارته النهائي أمام الفلبين

10/6/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – الغد - اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بتحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، بخسارته أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 60-70 (النصف الأول 31-31)، في لقاء جمعهما اليوم على صالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين.
وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني (12-17)، (19-14)، (10-20)، (19-19).
وتعد الميدالية الفضية الأولى للأردن على صعيد الألعاب الجماعية، خلال مشاركاته في النسخ التسع من الألعاب الآسيوية.

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