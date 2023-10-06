منتخب السلة يحرز فضية الأسياد بخسارته النهائي أمام الفلبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – الغد - اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بتحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، بخسارته أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 60-70 (النصف الأول 31-31)، في لقاء جمعهما اليوم على صالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين.
وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني (12-17)، (19-14)، (10-20)، (19-19).
وتعد الميدالية الفضية الأولى للأردن على صعيد الألعاب الجماعية، خلال مشاركاته في النسخ التسع من الألعاب الآسيوية.
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