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لاعبو الطاولة يواصلون ابداعهم في بطولة الإمارات الدولية

10/6/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - واصل لاعبو المنتخب الوطني للفئات العمرية بكرة الطاولة نثر إبداعاتهم خلال مشاركتهم في بطولة الإمارات الدولية، والمقامة حاليا في مدينة العين الإماراتية، حيث تمكن اللاعب عيسى الشماع من بلوغ دور الـ 32 لفئة تحت 15 سنة، بعد فوزه على اللاعب العراقي محمد سراسبط بنتيجة 3-0، وفوزه على اللاعب المصري يوسف هلالي بنتيجة 3-0.
وكذلك تأهل اللاعب راكان الزعبي إلى دور الـ 16 لفئة تحت 11 سنة، بعد فوزه على العراقي علي كرار بنتيجة 3-0، وعلى الإماراتي عبدالرحمن العتيبي بنتيجة 3-0، وعلى المصري سيف عبدالسلام بنتيجة 3-0.
ويقود المدرب الوطني رائد الشريف المنتخب الوطني في هذه البطولة، بينما يرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة.
وكان اللاعبان راكان الزعبي ويامن الجعافرة قد تأهلا إلى دور الـ 16 لفئة تحت 13 سنة، بعد أن قدما مستويات قوية ومتطورة، مكنتهما من تصدر مجموعتهما.

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