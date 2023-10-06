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بوغبا يسقط في اختبار المنشطات مجدداً

10/6/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكّد فحص العينة "ب" التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مادة تستسوستيرون، يوم الجمعة، مؤكداً المعلومات التي نشرتها الصحف الإيطالية.

ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

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