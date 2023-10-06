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الفيصلي يتجه لإقالة الغرايري والتعاقد مع مدرب محلي

10/6/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - ينتظر ان تعقد إدارة النادي الفيصلي صباح غدالسبت جلسة مهمة ، برئاسة رئيس النادي م. نضال الحديد، وحسب مصدر َمطلع، سيكون من أبرز المواضبع المطروحة على جدول الأعمال إنهاء عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي غازي الغرايري بالتراضي ، في ظل النتائج الفنية السيئة التي سجلها الفيصلي منذ تولي الغرايري مهمة قيادة الفريق، حيث خسر الفيصلي أمام الوحدات في منافسات دوري المحترفين، وتعرض إلى خساراتين في مستهل مشواره بدوري أبطال أسيا أمام فريقي ناساف الاوزبكي في عمان والشارقة الإماراتي في الشارقة، وردود الفعل من جماهير الفيصلي التي ترى ان إمكانيات الغرايري الفنية لا تناسب طموح وتطلعات الفيصلي محليا واسيويا.
ويبرز اسم المدير الفني جمال محمود لقيادة الفيصلي في المرحلة المقبلة، بعد ان ابدى موافقته على قيادة الفريق عقب جلسة طويلة جمعته مع نائب رئيس النادي احمد وريكات تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين ومن الأسماء المطروحة بالعمل بالجهاز كمساعد للمدرب محمد المحارمة.
ويبقى القرار النهائي مرهونة بقرار رسمي من الإدارة التي حسمت امر المدرب بأن يكون محليا وابقت مساحة المفاوضات من مدربين اخرين ومنهم عثمان الحسنات وأسامة قاسم.
و تتوجه أنظار الإدارة للمدرب الوطني احمد هايل ليكون مدربا عاما في الجهاز الفني.
وتبحث الإدارة عن إيجاد حلا لموضوع المحترف التونسي رفيق الكامرجي. من خلال إنهاء عقده بالتراضي، في ضوء المستوى الفني غير المرضي وعدم تشكيل اي إضافة فنية للفريق الذي يعاني من ضعف في الناحية الهجومية وخصوصا اللمسة الأخيرة.

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