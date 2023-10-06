الفيصلي يتجه لإقالة الغرايري والتعاقد مع مدرب محلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - ينتظر ان تعقد إدارة النادي الفيصلي صباح غدالسبت جلسة مهمة ، برئاسة رئيس النادي م. نضال الحديد، وحسب مصدر َمطلع، سيكون من أبرز المواضبع المطروحة على جدول الأعمال إنهاء عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي غازي الغرايري بالتراضي ، في ظل النتائج الفنية السيئة التي سجلها الفيصلي منذ تولي الغرايري مهمة قيادة الفريق، حيث خسر الفيصلي أمام الوحدات في منافسات دوري المحترفين، وتعرض إلى خساراتين في مستهل مشواره بدوري أبطال أسيا أمام فريقي ناساف الاوزبكي في عمان والشارقة الإماراتي في الشارقة، وردود الفعل من جماهير الفيصلي التي ترى ان إمكانيات الغرايري الفنية لا تناسب طموح وتطلعات الفيصلي محليا واسيويا.
ويبرز اسم المدير الفني جمال محمود لقيادة الفيصلي في المرحلة المقبلة، بعد ان ابدى موافقته على قيادة الفريق عقب جلسة طويلة جمعته مع نائب رئيس النادي احمد وريكات تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين ومن الأسماء المطروحة بالعمل بالجهاز كمساعد للمدرب محمد المحارمة.
ويبقى القرار النهائي مرهونة بقرار رسمي من الإدارة التي حسمت امر المدرب بأن يكون محليا وابقت مساحة المفاوضات من مدربين اخرين ومنهم عثمان الحسنات وأسامة قاسم.
و تتوجه أنظار الإدارة للمدرب الوطني احمد هايل ليكون مدربا عاما في الجهاز الفني.
وتبحث الإدارة عن إيجاد حلا لموضوع المحترف التونسي رفيق الكامرجي. من خلال إنهاء عقده بالتراضي، في ضوء المستوى الفني غير المرضي وعدم تشكيل اي إضافة فنية للفريق الذي يعاني من ضعف في الناحية الهجومية وخصوصا اللمسة الأخيرة.
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