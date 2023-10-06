Friday, 06 October 2023 11:33 GMT

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم يستضيف الكتة

10/6/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - يسعى فريق العربي إلى البقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة القوية التي تجمعه مع جاره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.
فريق العربي يملك 13 نقطة، بينما لفريق الحسين إربد 8 نقاط، وهو الفريق الوحيد من المربع الذهبي الذي فقد فرصته بالمنافسة على اللقب.
وتتواصل منافسات المربع الذهبي يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عندما يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
ويوم السبت 14 من الشهر الحالي، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
من ناحية أخرى تختتم اليوم لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرسوم والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
الفريقان ضمنا تواجدهما في دوري الكبار، حيث يملك فريق كفرسوم 10 نقاط، فيما يملك فريق الكتة 8 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024، بعد أن جمع القوقازي 4 نقاط، بينما بقي فريق يرموك الشونة برصيد خال من النقاط.
نايف في صدارة الهدافين
حافظ لاعب فريق الحسين أحمد نايف على صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا قبل انطلاق لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي، وبات اللاعب الأقرب لنيل هذه الجائزة التي تم استحداثها منذ العام 2017.
وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.
منتخب الناشئين يلتقي السلط
ويخوض المنتخب الوطني للناشئين مباراة تجمعه مع فريق نادي السلط عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن اللقاءات غير المحتسبة نتائجها لمنتخب الناشئين في مشاركته بالدوري، والتي تأتي ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

MENAFN06102023000072011014ID1107204297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث