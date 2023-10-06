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مشاركة كبيرة في ماراثون أطفال عمان

10/6/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- اختتمت أمس النسخة الرابعة عشر من اكوافينا ماراثون عمّان (جولته الأولى) الخاصة بسباق الأطفال، والذي نظمته الجمعية الأردنية للماراثونات بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، والذي أقيم في حدائق الحسين، وشهد مشاركة أكثر من 1500 طفل ضمن فئة سباق الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم ما بين السادسة وحتى الرابعة عشر.
وحضر السباق نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، وعماد ظاظا نائب رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى، ومدير عام الجمعية لينا الكرد، رؤى زيدان مندوبا عن شركة أكوافينا، الذين توجوا الفائزين بالمراكز الأولى.
وقد ضم السباق ثلاث فئات، الأولى فئة الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
- فئة الذكور من 12 - 14 سنة - المركز الأول: جواد محمد، المركز الثاني: إبراهيم سلامة، المركز الثالث: إبراهيم أبو صيام.
- فئة الذكور من 9-11 سنة - المركز الأول: ماجد سليمان، المركز الثاني: ماجد احمد، المركز الثالث: أمير خالد
- فئة الذكور من 6 - 8 سنوات - المركز الأول: زيد خالد، المركز الثاني: عبد المجيد أبو سعيد، المركز الثالث: قصي عطية
- فئة الإناث من 12-14 سنة - المركز الأول ملك سلطان، المركز الثاني: سارة الفرارجة، المركز الثالث: تالا هيكل.
- فئة الإناث من 9-11 سنة - المركز الأول: شيماء الشرايعة، المركز الثاني: الين أبو حطب، المركز الثالث: ساوا كاشيواجي.
- فئة الإناث من 6 - 8 سنوات - المركز الأول: ليليان نشاش، المركز الثاني: كيندا الزبيدي، المركز الثالث: سوزي ثيريس.

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