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5 لاعبين ضمنوا المراكز الـ 6 الأولى في التصنيف الدولي للتايكواندو

10/6/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران أمس عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ‏تقدم عدد من اللاعبين وثبات آخرين ‏في مراكزهم‎. ‎
وشهد التصنيف دخول 5 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الدولي للمرة الأولى في ‏تاريخه وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني.‏
وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بالنقاط التي تؤهلهم إلى الأولمبياد، وفي حال حافظوا ‏على مراكزهم أو تقدموا سيتأهل عدد منهم مباشرة لى أولمبياد باريس 2024،‏ ومن المحطات المهمة المقبلة ‏لحصد النقاط، الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين" التي تنطلق منافساتها يوم ‏الثلاثاء المقبل.
كما جاءت التايكواندو الأردنية في المركز الأول عربيا ضمن منافسات التايكواندو (عيار 4 نجمات) في ‏الدورة الآسيوية الـ ‏‏19 المقامة في الصين والسابع آسيويا، وحصد الأردن 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية)، ‏‎ ‎ليرتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية)‏.‏
وحقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد ‏الحلواني (وزن تحت ‏‏63 كغم) الميدالية البرونزية.‏
وفي التصنيف الجديد، وجاء اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 344.51 نقطة، ‏وفي المركز ‏الرابع بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي‎، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين ‏‏24 نقطة.‏
وجاءت اللاعبة جوليانا الصادق، في المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 452.04 نقطة، وتقدمت إلى ‏المركز الثاني ‏أولمبيا برصيد ‏‎439.24‎‏ نقطة.، واضافت مؤخرا من خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية 8.64 نقاط.‏
‏وجاء اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد ‏‎380.92‎‏ نقطة، وجاء بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي ‏‏برصيد ‏‎372.64‎‏ نقطة‎، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 24 نقطة.‏
واحتل اللاعب زيد الحلواني المركز 11 أولمبيا برصيد ‏‎247.91‎‏ نقطة ، وجاء الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي ‏بالمركز الرابع برصيد ‏‎205.29‎‏ نقطة. وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 14.40 نقطة.‏
وتقدمت راما أبو الرب إلى المركز الرابع (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎140.59‎‏ نقطة، وتقدمت مركزين لتصبح ‏في المركزالثامن عشر ‏والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد ‏‎182.52‎‏ نقطة.‏‎ ‎وأضافت مؤخرا من خلال ‏مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.‏
وجاء فهد عمار في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد ‏‎131.01‎‏ نقطة، وفي المركز الرابع ‏والعشرين بالتصنيف الأولمبي ‏في وزن فوق 80 كغم، برصيد ‏‎144.17‎‏ نقطة.‏‎ ‎
‏وتقدم أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، ثلاثة مراكز ليصبح في المركز العشرين برصيد ‏‎99.22‎‏ نقطة في التصنيف العالمي.‏ ‏وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.‏
وجاء اللاعب محمود الطرايرة في المركز الثالث والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 120.06 نقطة، ‏وجاء في المركز ‏السابع والعشرين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد ‏‎96.08‎‏ نقطة.‏

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