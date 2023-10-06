5 لاعبين ضمنوا المراكز الـ 6 الأولى في التصنيف الدولي للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران أمس عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تقدم عدد من اللاعبين وثبات آخرين في مراكزهم.
وشهد التصنيف دخول 5 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الدولي للمرة الأولى في تاريخه وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني.
وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بالنقاط التي تؤهلهم إلى الأولمبياد، وفي حال حافظوا على مراكزهم أو تقدموا سيتأهل عدد منهم مباشرة لى أولمبياد باريس 2024، ومن المحطات المهمة المقبلة لحصد النقاط، الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين" التي تنطلق منافساتها يوم الثلاثاء المقبل.
كما جاءت التايكواندو الأردنية في المركز الأول عربيا ضمن منافسات التايكواندو (عيار 4 نجمات) في الدورة الآسيوية الـ 19 المقامة في الصين والسابع آسيويا، وحصد الأردن 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية)، ليرتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ الدورات الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية).
وحقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الميداليتين الفضيتين، ونال زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية.
وفي التصنيف الجديد، وجاء اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 344.51 نقطة، وفي المركز الرابع بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 24 نقطة.
وجاءت اللاعبة جوليانا الصادق، في المركز الثاني في التصنيف العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 452.04 نقطة، وتقدمت إلى المركز الثاني أولمبيا برصيد 439.24 نقطة.، واضافت مؤخرا من خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية 8.64 نقاط.
وجاء اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 380.92 نقطة، وجاء بالمركز الثالث في التصنيف العالمي برصيد 372.64 نقطة، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 24 نقطة.
واحتل اللاعب زيد الحلواني المركز 11 أولمبيا برصيد 247.91 نقطة ، وجاء الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي بالمركز الرابع برصيد 205.29 نقطة. وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 14.40 نقطة.
وتقدمت راما أبو الرب إلى المركز الرابع (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد 140.59 نقطة، وتقدمت مركزين لتصبح في المركزالثامن عشر والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 182.52 نقطة. وأضافت مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.
وجاء فهد عمار في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد 131.01 نقطة، وفي المركز الرابع والعشرين بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم، برصيد 144.17 نقطة.
وتقدم أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، ثلاثة مراكز ليصبح في المركز العشرين برصيد 99.22 نقطة في التصنيف العالمي. وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.
وجاء اللاعب محمود الطرايرة في المركز الثالث والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 120.06 نقطة، وجاء في المركز السابع والعشرين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 96.08 نقطة.
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