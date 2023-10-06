Friday, 06 October 2023 11:33 GMT

ملاكمة الشباب والناشئين تكثف استعداداتها لبطولة آسيا

10/6/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- كثف المنتخب الوطني للشباب والناشئين استعداده لبطولة آسيا، والمقرر انطلاقها في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في كازخستان، بمشاركة عدد كبير من دول القارة الآسيوية.
وكانت البطولة مقررة أن تقام في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الآسيوي، ليعلن المنتخب الوطني عن تأكيد مشاركته أملا بالمنافسة على جميع الفئات والأوزان.
ويقود تدريبات المنتخب الوطني المدرب عمر المجالي، حيث ترتكز تدريبات في الآونة الأخيرة بمركز الإعداد الأولمبي، على رفع الجاهزية الفنية والبدنية لدى اللاعبين، أملا بتحقيق مشاركة مميزة، تعكس مدى تطور الملاكمة الأردنية في القارة الآسيوية، وبهدف تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.
وانقطعت تدريبات المنتخب في الآونة الأخيرة من صالة الشهيد راشد الزيود، حيث مقر اتحاد الملاكمة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الصالة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب في تصريح لـ“الغد”، أن المنتخب يواصل تدريباته من فترة طويلة تحضيرا للبطولة، وبعدد كبير من اللاعبين، على أن يتم تقليص القائمة قبل فترة قصيرة من موعد المغادرة لكازاخستان، موضحا بأن الهدف من المشاركة هو محاولة وصول أكبر عدد من اللاعبين لأدوار متقدمة، في ظل وجود لاعبين مميزين قادرين على تحقيق هدف الاتحاد.
وتضم القائمة الأولية كلا من ماهر مشاعلة، عمر غالب، أوس عشيش، قيس عشيش، عون الحديدي، عمر الحديدي، نبيل علاونة، زيد الدين عشيش، ذيب إبراهيم، رازي حياصات، أكرم زيادة، راشد حياصات، شهم ضمرة، يامن فحماوي، إبراهيم سريوة، نظمي جرادات، ومن منتخب الناشئات نادين المناصير وميس نضال.
واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب من الظفر بـ 22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.

MENAFN06102023000072011014ID1107204293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث