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منتخب الشباب للكرة يعلن قائمته لمعسكر تركيا

10/6/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في مدينة أنطاليا التركية.
وضمت القائمة: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة ويوسف قشة.
بدوره، أكد بيتر أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، رفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
أضاف:“معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2020 – 2022، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج”.
وختم:“يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية”.
ويتخلل المعسكر عدة لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت تحت 18 عاما عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، ويواجه انطاليا سبورت للفئة نفسها بذات التوقيت الخميس المقبل، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 نفس التوقيت يوم الاثنين 16 من الشهر الحالي.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية لـ“الشباب” خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي

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