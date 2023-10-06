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صقور الأردن يخسر رهان الفلبين ويكتفي بـ فضية الألعاب الآسيوية

10/6/2023 2:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - تقلد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الميدالية الفضية في مشاركته التاريخية الخامسة بدورة الألعاب الآسيوية، بعد خسارته أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 60-70 (النصف الأول 31-31)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي بالصين.
وتعد الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.
وأحرزت الصين الميدالية البرونزية بفوزها على الصين تايبيه“تايوان” بنتيجة (101-73)، وجاءت إيران خامسة بفوزها على السعودية (92-60)، فيما تغلبت كوريا الجنوبية على اليابان (74-55) لتحتل المركز السابع.
الفلبين 70 الأردن 60
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء بتشكيلته المعتادة، بإعتماده على حيوية فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي المجنس جون بوهانون مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما اعتمد مدرب الفلبين كوني إيرل تيموثي على الخماسي، جون فاجاردو وكالفين اوفتانا وكريس نيوسوم والمجنسين جاستن برونلي وسكوتي تومسون.
وتبادل فريدي وتومسون ونيوسوم التسجيل في بداية الفترة الأولى من المسافة البعيدة، فيما كان جيفرسون وبرونلي يتناوبان على التسجيل من داخل القوس، ليعود نيوسوم ويسجل سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية، قبل أن يضيف بوهانون وجيفرسون وفريدي 4 نقاط للمنتخب الوطني من خط الرميات الحرة مع سلة للحمارشة من خارج القوس، ليرد برونلي بسلتين من داخل وخارج القوس، ومعها تقدمت الفلبين في الفترة الأولى (17-12).
ورغم بداية الفترة الثانية بـ“دنك عنيف” للدويري من جانب المنتخب الوطني مع نقطة للحمارشة من رمية حرة، إلا أن كوامي سجل سلة من متابعة هجومية مع سلة لبيريز من“الفاست بريك” وثلاثية للمجنس برونلي (24-14) ليطلب وسام الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع كوامي من تسجيل سلة من داخل القوس وسط شرود ذهني وتراجع كبير في أداء لاعبي المنتخب الوطني، ليعود الصوص ويطلب وقتا مستقطعا، تحول معه شكل الأداء بإضافة جيفرسون وفريدي سلتين ثلاثيتين ردا على نقطتي كوامي، ليأتي الدور على مدرب الفلبين لطلب وقت مستقطع، لكن جيفرسون واصل عنفوانه في التسجيل بإضافته سلتين من داخل وخارج القوس مع سلة ثلاثية لبزيع أعادت المباراة إلى نقطة الصفر (29-29)، قبل أن يمنح شاهر التقدم الأول للمنتخب الوطني بإضافة سلة من المسافة المتوسطة، ليرد برونلي بسلة من اختراق هجومي، انتهى معها النصف الأول بالتعادل (31-31) بعدما حسم المنتخب الوطني الفترة الثانية (19-14).
واستهل جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثالثة بتصويبة من المسافة المتوسطة، ليرد برونلي بثلاث نقاط من خط الرميات الحرة مع ثلاثية دقيقة لكريس نيوسوم، قبل أن يعود فريدي وجيفرسون لإضافة سلتين تساوت معها الكفة (37-37)، ثم تراجع أداء لاعبي“الصقور” على نحو مفاجئ، ليسجل اوفتانا ونيوسوم واغيلار والس من مختلف المحاور، ولم تمنع معها سلة الدويري ونقطتين من خط الرميات، أفضلية الفلبين في التقدم بالنتيجة الإجمالية (51-41) بعدما حسموا الفترة الثالثة (20-10).
وعلى ايقاع ثلاثية فريدي بدأت الفترة الرابعة والأخيرة، ليرد عليه اوفتانا بسلة من اختراق هجومي، ثم جاء الدور على بوهانون للتسجيل، ومع تراجع أداء اللاعبين وانخفاض نسب التسجيل، كانت الفلبين تنوع خياراتها مع فاعلية دكة بدلائها، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (70-60) بعد تعادل المنتخبين في الربع الأخير (19-19).
وكان المجنس الأميركي رونديه جيفرسون المسجل الأبرز للمنتخب الوطني في اللقاء بـ 24 نقطة مع 12 متابعة“الدبل دبل” و5 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 13 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات، في الوقت الذي كان فيه المجنس جاستن برونلي المسجل الأبرز للمنتخب الفلبيني بـ 20 نقطة مع 10 متابعات“الدبل دبل” و5 متابعات، ثم المجنس انجي كوامي بـ“الدبل دبل” مع تسجيله 14 نقطة و11 متابعة.
وظهرت أرقام المنتخب الوطني متواضعة، حيث بلغت نسبة نجاح التسجيل العام 26 % (18 من 69) مقابل 33% (22 من 67) للفلبين، و30 % للمنتخب الوطني من داخل القوس (10 من 33) مقابل 36 % للفلبين (15 من 42)، و22 % من خارج القوس (8 من 36) مقابل 28 % (7 من 25)، و57 % من خط الرميات الحرة (16 من 28) مقابل 86 % (19 من 22).
وتساوت كفة المنتخبين في المتابعات، حيث قام المنتخب الوطني بـ 54 متابعة (29 دفاعية و25 هجومية) مقابل 54 متابعة للفلبين (36 دفاعية و18 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 13 نقطة من استثمار حالات“التيرن أوفر” مقابل 12 نقطة للفلبين، و8 نقاط مقابل 12 نقطة من الفرصة الثانية، و10 نقاط مقابل 13 من الفاست بريك، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الفلبين بإضافتها 21 نقطة مقابل 8 نقاط من“بنش” المنتخب الوطني.

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