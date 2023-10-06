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كيف تبعد طفلك عن السوشيال ميديا وقت المذاكرة؟

10/6/2023 2:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع عودة الدراسة، يواجه كثيرون من الآباء صعوبة كبيرة في كيفية إبعاد أطفالهم عن مواقع التواصل الاجتماعي أثناء المذاكرة، حيث يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا كبيرا للإغراء، خاصة للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت.

وقدمت الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية طرق للتغلب على العادات السيئة التي تشغل الطفل عن واجباته المنزلية.

وقالت، إن الأم يجب أن تكون ذكية في خلق جو أسري مناسب للدراسة في أوقات محددة، ولكن إذا كان الطفل مهووسا بالإنترنت عليك استخدام بعض العبارات التي تشعر الطفل بضرورة تحمله المسؤولية ، مثل "النت ضعيف"، "الاشتراك قرب يخلص"، "هيبقى في أزمة في الفلوس معانا لو شحناه مرة تانية ".

وأضافت أن أمكن عليك وضع برامج مراقبة الطفل عند استخدامه السوشيال، بالإضافة لوضع أوقات محددة للجلوس على الهاتف وفصل النت بشكل نهائي حتى انتهاء المذاكرة.

ونصحت باختيار ألعاب وبرامج مناسبة للطفل عند جلوسه على الهاتف، لضمان سلامة عقله، لافتة أن الجلوس لساعات طويلة يضعف الذاكرة.

وأضافت عدة نصائح يجب على الآباء القيام بها للتغلب على السوشيال والإنترنت ، وتتمثل فيما يلي:

1- الاتفاق مع الطفل على موعد محدد للتصفح على الإنترنت، بشرط أن تكون أشياء هادفة.

2- إخبار الطفل عن إيجابيات السوشيال ومساوئها.

3- تحذير الطفل من التصفح على منصات غير هادفة للحفاظ على عقله.

4- إخبار الطفل على الفوائد العلمية والعملية التي يمكن الاستفادة بها عبر الإنترنت.

5- جعل الطفل يشعر بالرغبة في المذاكرة عن طريق الدعم والتحدث عن الدراسة بشكل جيد وأنها تصنع من الطفل شخصا ذو أهمية كبيرة.

6- تقديم العروض الجيدة للطفل والتي تشعره بالسعادة بعد الدراسة مثل عمل طعام مفضل له، أو الخروج لممارسة نشاط يحبه.

7- إخبار الطفل أنه ليس من الضروري اصطحاب الهاتف في كل مكان، مثل التجمعات عند الأقارب، والخروج لمشاهدة السينما وغيرها.

8- اكتشاف موهبة الطفل مثل الرسومات وغيرها.

واختتمت يجب وضع فواصل بين كل مادة ومادة لأن العقل يتوقف بعد ٣٠ دقيقة من المذاكرة، بالإضافة لتخصيص وقت معين للطفل لممارسة كافة النشاطات، وتنظيم نومه جيدا، معقبا يجب مشاركة الطفل في كل مهام المنزل حتى عند النزول لشراء مستلزمات المنزل وبهذه الطرق لا ينشغل عقل الطفل بالكامل على السوشيال. وكالات

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