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هل هناك علاقة تربط بين سن الأمل ومرض ألزهايمر؟

10/6/2023 2:25:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- التغيرات الحاصلة في الدماغ خلال فترة سن الأمل شبيهة بالتغيرات الحاصلة في داء ألزهايمر، لذا فإن النشاط المستمر قد يقلل من أعراض سن الأمل، ويعزز الوظائف المعرفية.
يعرف سن الأمل بأنه السن الذي تتوقف فيه الدورة الشهرية (الطمث) عند المرأة، ويحدث هذا التغير نتيجة توقف المبيضين عن إنتاج الهرمونات الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) مع تقدم المرأة بالعمر، وبذلك لا تستطيع المرأة الإنجاب. وغالباً ما يعرف هذا السن، بأنه غياب الفترات الحيضية لمدة 12 شهراً متتالياً.
أعراض سن الأمل تشمل الشعور بهبات ساخنة كل يوم، وتستمر أحيانا لنصف ساعة، صداع الشقيقة أو تقلبات المزاج، سرعة الانفعال، والشعور ببعض النسيان والأرق.. هناك نظرية أخرى، وهي "نظرية الأم" Mother hypothesis، والمبنية على حقيقة أن الإنجاب يصير أخطر مع تقدم المرأة في العمر. وعند نقطة معينة في حياة المرأة، يصبح الاعتناء بأحفادها طريقة أسلم من الولادة من جديد، من أجل ضمان بقاء جيناتها.
أو أنه قد يكون هناك عدم توافق في كيفية تقدم كل عضو من أعضاء الجسم في العمر. وقد يكون الجهاز التناسلي الأنثوي أكثر عرضة للتقدم في العمر. وإذا كانت هذه الأعراض لا تظهر قبل عمر الخمسين، وهو الوقت الذي تكون فيه النساء قد أنجبن أطفالا، فإنه لا حاجة إلى التغيير من ناحية تطورية.
يؤثر سن اليأس مباشرة في النساء بعد بلوغهن 48 سنة، وما يهمنا في مجال الدراسة هو تأثيره في المزاج والذاكرة والتركيز. كونها تتشابه الى حد بعيد، فتقلبات المزاج والذاكرة موجودة في مرض ألزهايمر (الخرف)، ومن خلال معرفة الرابط بينهما يمكن البحث عن آليه لعلاج الزهايمر.
في سن الأمل يكون العلاج الرئيس هو الهرمونات التعويضية، إذ بإمكانها أن تحمي الدماغ من هذه التغيرات جميعها، وهو ما قد يساعد على تجنب أضرار الخرف في وقت لاحق.
أغلب العلاجات لسن الأمل تتعلق بتعويض نقص الهرمونات الذي يؤدي الى تضاؤل عدد البويضات داخل المبيضين، تقل كمية الإستروجين التي تنتجها أيضا. ونقص الإستروجين (وربما نقص بعض الهرمونات الأخرى التي ينتجها المبيضان) هو ما يتوقع أنه السبب في تحفيز ظهور الأعراض الشائعة لسن الأمل.
وهذه الأعراض قد تتضمن احمرار الوجه والعنق، والتعب، وزيادة الوزن، وجفاف المهبل. ولا يوجد تركيز لتقلبات المزاج والآثار المعرفية الإدراكية والأرق والتوتر والنسيان، وتكون مهملة في أغلب الأحيان؛ كون الغالب يعزو ذلك الى التقدم بالعمر ولا يبحث في تأثير غياب الدورة الشهرية الناتج عن غياب الهرمونات الأنثوية.
هرمون الإستروجين يمكن أن يحمي ضد تشكيل اضطراب ما بعد الصدمة الذي يتحكم في استجابة الدماغ للخوف، ويغير الإحساس بالألم، الأمر الذي يمكن أن يساعد على التوصل لعلاج وقائي لاضطراب ما بعد الصدمة.
يحتوي الدماغ على الكثير من مستقبلات الإستروجين، ومن الأمثلة على هذه الارتباطات بين الهرمونات الأنثوية ومستقبلاتها في الدماغ، ارتباط هرموني الإستروجين والبروجسترون مع الناقل العصبي الرئيسي الذي يعمل على تثبيط الجهاز العصبي المركزي (GABA)؛ حيث إن هرمون الإستروجين يعمل على تثبيط مستقبلات GABA، وبالتالي يعطي المرأة الشعور باليقظة والنشاط، بينما يعمل هرمون البروجسترون على تنشيط مستقبلات GABA.
خلال الأسبوع الأخير من الدورة الشهرية، ينخفض مستوى هرمون الإستروجين وينخفض مستوى هرمون البروجسترون لكن بدرجة أقل من هرمون الإستروجين ولفترة قصيرة، وبالتالي عندما ينخفض هرمون الإستروجين في الأسبوع الأخير من الدورة الشهرية (من يوم 21 الى يوم 28) ينخفض عند المرأة شعور اليقظة والنشاط لديها، وبالتالي تتعرض المرأة الى أعراض تشبه أعراض الاكتئاب، لكنه ليس اكتئابا حقيقيا. بمعنى يحدث اضطرابات بالمزاج تصنف على أنها خفيفة نتيجة لانخفاض مستوى هذه الهرمونات؛ ومن ثم فإن الفكرة القائلة إن انخفاض مستويات هذا الهرمون لها آثار في الدماغ هي فكرة ليست بالجديدة. ولكن، وحتى عهد قريب، كان الاعتقاد السائد أن آثار الهرمون على الدماغ تتعلق بالإنجاب.
انخفاض مستويات الإستروجين يمكن أن تكون له آثار عميقة في الذاكرة والمزاج وحتى صحة الدماغ في الرجال والنساء. وانخفاض مستويات الإستروجين يغير من نوع الطاقة التي يستخدمها الدماغ، مما يمكن أن يبرر سبب كون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر. والاختلافات الهرمونية في مرحلة سن الأمل وما قبلها قد تكون شرارة البدء لألزهايمر عند بعض النساء. وأن الأمر لا يعدو التقدم في العمر، لأن النساء بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالخرف وألزهايمر من الرجال لأن الفارق بينهما هو غياب الهرمونات الأنثوية.
الإستروجين له دور في حماية الدماغ؛ فعلى سبيل المثال، يحفز أحد أشكال الإستروجين، الذي يعرف بالإستراديول Oestradiol، نشاط الميتوكندريا (جوهريا مصانع الطاقة في الخلايا) في خلايا الدماغ. وهذا التحفيز لإنتاج الطاقة يساعد الخلايا على التعافي من الأضرار الاعتيادية المتعلقة بالتقدم في السن. وإن كان هناك انخفاض في الإستروجين، فإن الدماغ يصبح أكثر حساسية للضرر، وهذا قد يقود إلى موت الخلايا العصبية. كما أن أثر انخفاض مستويات الإستروجين لا يقتصر على التقليل من مستويات الطاقة التي ينتجها الدماغ، بل إنه قد يغير من نوع الطاقة التي يستخدمها.
سكر الغلوكوز هو الخيار الأول للدماغ كمصدر للطاقة. لأنه أكثر الأعضاء اعتمادا على الغلوكوز في الجسم. على الأقل، فإن هذا صحيح حتى تصل المرأة إلى سن الأمل، ونقص الإستروجين يؤثر على الميتوكندريا مصنع الطاقة، عندها تواجه أنسجة الجسم نقصا في الغلوكوز، فإنها تدخل في مرحلة البحث عن بديل السكر الجلوكوز فيلجأ إلى الدهون كمصدر احتياطي للطاقة. والدماغ يلجأ إلى نوع من الدهون متوفر بكثرة، ألا وهو الميالين Myelin، الذي يغلف المحاور الأسطوانية للخلايا العصبية، وهي المادة الدهنية البيضاء في الدماغ، وتعمل على ضمان سرعة نقل الإشارات في الدماغ. تآكل الميالين يؤدي الى ضياع السيالات العصبية وعدم فعاليتها في كثير من الأحيان. والدماغ سيهدم المادة البيضاء للحصول على الطاقة؛ أي أن الدماغ يبدأ بأكل نفسه.
التجارب الآن تتم على الفئران، ولكن من المتوقع أن تكون النتائج شبيهة لما يحدث في أدمغة بعض النساء اللاتي يمرُرن بسن الأمل. وبخاصة ملاحظة وجود انخفاض في مستوى استقلاب الغلوكوز، وتغير في حجم المادة البيضاء والمادة الرمادية، وزيادة في إنتاج الأميلويد بيتا بالنسبة إلى الرجال.
الرجال.. سن الأمل والإصابة بألزهايمر
أما بالنسبة للرجال، فسن الأمل مرتبط بتناقص هرمون التستوستيرون، وهناك أبحاث جديدة تشير إلى أن الانخفاض السريع لمستويات الهرمونات حول سن الأمل قد يسبب تغييرات دماغية ترتبط ببدء داء ألزهايمر عند النساء. ولكن الرجل يكون التناقص بطيئا لديه مقارنة بالنساء؛ حيث يكون تناقص مستويات التستوستيرون، بنحو 2 % كل سنة بعد عمر الثلاثين، مما يفسر هذا الانخفاض الأبطأ بسبب كون الرجال أقل عرضة لداء ألزهايمر.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن التستوستيرون يحمي الدماغ، كما أنه ينظم استقلاب الدماغ، مشابها في ذلك عمل الإستروجين عند النساء. وهذا يعني أن الهرمونات التعويضية التي تعاكس هذا الانخفاض قد تخفف من الأعراض، والتي قد تشتمل على الاكتئاب وتغيرات المزاج. كما قد تساعد الأشخاص المعرضين لداء ألزهايمر على أن يتجنبوا المرض في سنوات الحياة اللاحقة بشريطة ضمان عدم الإصابة بسرطان البروستات للرجال وسرطان الثدي للنساء. وفي خلاصة الموضوع لم تكتمل الدراسات، لأن هناك بعض النساء لديهن مستويات من الاندروجين عالية ولم يتم الربط بين الحالات لغاية تاريخه، إلا أن الموضوع جدير باستمرار البحث فيه لإيجاد آلية يمكن من خلالها علاج ألزهايمر.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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