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لوحات أبو اشتية تحاكي أرض النضال وواقع المرأة الفلسطينية بدلالات تراثية

10/6/2023 2:25:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- يعد الفنان التشكيلي الأردني عماد أبو اشتية، الرسم وسيلته للتعبير عن الحياة بكل تفاصيلها ومحاكاة للقضايا المجتمعية؛ إذ يركز في لوحاته على فلسطين بمناطقها وأزيائها وهويتها وعراقتها، لينقل جمالها وملامحها في وجه نساء فلسطينيات حملن الوطن بين أيديهن.
يقول: "حينما أرسم، أعبر عما يجول في خاطري من قضايا إنسانية وواقع نعيشه، محاولاً في ذلك غرس الأمل في النفوس"، معتمدا في مسيرته الفنية على قراءة الكتب عن المدارس الفنية والفنانين أصحاب المدارس المتخصصة. وعادة يميل في أعماله الى الفانتازيا والسريالية بمزيج من الواقعية.
المرأة حاضرة في لوحات التشكيلي أبو اشتية، ويعبر بلوحاته عن أرض فلسطين ويحاكي واقع المرأة الفلسطينية، التي حملت قضية الوطن معها دائما؛ إذ يحاول في أعماله أن يعكس جمال الأزياء التراثية والتطريز الفلاحي للمرأة في كل مناطق فلسطين.
وتتسم أعمال أبو اشتية الفنية بخليط من السريالية والفانتازيا الممزوجة بالواقعية، محاولاً بذلك محاكاة الجانب الإنساني والعربي والفلسطيني، وما يرسمه من وحي ما يقرأه أو يشاهده ويسمعه.
ويقول: "نعيش في عالم عربي مليء بالتعقيدات السياسية والاجتماعية التي تفرض على الفنان الحقيقي الغوص في تمثيل واقعه بأعمال ذات رسالة".
ويؤكد أبو اشتية، أن الريشة للفنان كالماء والهواء، وهي القلب النابض الذي يزود احتياجاته الحياتية، وبالنسبة له يحاول من خلال الرسم ترجمة ما يحدث حوله إلى ألوان أو نقل الصورة من قاتمة إلى صورة ما مشرقة.
أبو اشتية، في حديثه لـ"الغد"، يأسف لأن الحضور في المعارض الفنية التشكيلية محزن، ويقتصر على اليوم الأول من الافتتاح على معارف وأصدقاء الفنان، بينما لا تجد حضوراً من خارج الوسط الفني، مع أن هذا الوسط مهم للثقافة البصرية المجتمعية؛ فالفنان يمثل مجتمعه والمجتمع غائب عن الساحة.
ويطالب، الجهات المعنية، بالتركيز على نوعية المعارض والفنانين بدلاً من عدد المعارض وعدد الفنانين ضمن معايير وشروط، وهذا يجب أن يكون تحت إشراف لجنة تحددها وزارة الثقافة للنظر في هذه المعايير بهدف تقديم فن راق يعكس وجه البلد.
وتخاطب أعمال أبو اشتية مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الرسم عالم آخر له مليء بالبهجة والراحة والهدوء والمتعة، موضحا أنه لابد أن يكون لكل فنان تشكيلي بصمة خاصة.
ووفق قوله، فإنه يميل في لوحاته إلى الفنتازيا، لكن انتماءه يعود إلى المدرسة السريانية.
ويعيد التأكيد أن الفن يخاطب المشاعر والأحاسيس، مشيراً إلى أن معظم أعماله تم استخدامها في أغلفة الكتب العربية والأجنبية والمجلات، واختارت دولة الأوروجواي أحد أعماله طابعاً بريدياً.
وكانت بدايات أعماله ترسم بالألوان الزيتية والمائية والباستيل. ويحاكي التراث الفلسطيني في معظم لوحاته من الثوب والعلم والنقوش في الثوب الفلسطيني نفسه، وصولا إلى القدس وسنابل القمح ومفتاح العودة. ولكن أبرز ما في لوحاته هو حضور المرأة، فهي أحياناً تخيط، وتارةً تنظر نحو البعيد، وحيناً تجلس وتفكر، ولكنها لا ترتدي إلا ثوباً فلسطينياً، كأنما هو إيحاء بأن هذه المرأة -بكل تجلياتها- هي فلسطين.

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