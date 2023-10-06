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ولي العهد لمنتخب السلة: قلوبنا معكم

10/6/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



آزَرَ ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، المنتخب الوطني لكرة السلة في نهائي منافسات دورة الألعاب الآسيوية أمام نظيره الفلبيني.

ونشر ولي العهد عبر خاصية ستوري الانستقرام، قلوبنا معكم يالصقور.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة الـ 3 الجمعة مواجهة قوية أمام نظيره الفلبيني في نهائي منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة النهائية وذلك في أعقاب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة 90-71.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ 3 انتصارت على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.







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