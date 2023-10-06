ولي العهد لمنتخب السلة: قلوبنا معكم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آزَرَ ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، المنتخب الوطني لكرة السلة في نهائي منافسات دورة الألعاب الآسيوية أمام نظيره الفلبيني.
ونشر ولي العهد عبر خاصية ستوري الانستقرام، قلوبنا معكم يالصقور.
ويخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة الـ 3 الجمعة مواجهة قوية أمام نظيره الفلبيني في نهائي منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة النهائية وذلك في أعقاب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة 90-71.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ 3 انتصارت على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
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