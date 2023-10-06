Friday, 06 October 2023 11:32 GMT

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

10/6/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم أمس ، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

MENAFN06102023000072011014ID1107204285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث