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الأمن يحقق بفيديو اعتداء على طلاب مدرسة من قبل سائق

10/6/2023 2:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة حماية الأسرة تابعوا التحقيق في الفيديو الذي نشرته إحدى الزميلات الصحفيات وروت فيه مشاهدتها لسائق حافلة صغيرة ( باص ) يقوم بالاعتداء على مجموعة من الطلاب امام احدى المدارس الحكومية وعدم تمكنها من تحديد رقم المركبة او هوية الشخص .

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد المركبة المقصودة وسائقها والقي القبض عليه وبالتحقيق معه انكر ذلك وجرى استدعاء الطلاب كافة الذين كانوا برفقته وأولياء أمورهم وجرى الكشف عليهم من قبل الطبيب المختص ولم تظهر عليهم اية علامات شدة او عنف وانكروا قيام احد بالاعتداء عليهم، كما ورفض ذووهم تقديم أيّة شكوى بذلك

وأكد ان العاملين في إدارة حماية الأسرة اخطروا المدعي العام بمجريات التحقيق وامر بتوديع القضية اليه مع كافة الأوراق التحقيقة للنظر فيها

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