سوريا: ارتفاع حصيلة الهجوم على كلية عسكرية إلى 89 قتيلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة السورية في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً، منهم 31 من النساء و5 أطفال .
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الجمعة.
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