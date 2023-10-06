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سوريا: ارتفاع حصيلة الهجوم على كلية عسكرية إلى 89 قتيلا

10/6/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة السورية في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً، منهم 31 من النساء و5 أطفال .
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الجمعة.

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