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نتنياهو يترأس مشاورات لاستحداث طرق تواجه العمليات

10/6/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للأذرع الأمنية الإسرائيلية باستحداث طرق جديدة في مواجهة تصاعد العمليات بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر موقع "والا" العبري وفق ترجمة وكالة "صفا" أن نتنياهو ترأس الليلة الماضية جلسة مشاورات أمنية موسعة باشتراك وزير الجيش، ومسؤول "الشاباك"، وقائد الأركان، وقائد المنطقة الوسطى بالإضافة للسكرتير العسكرية لرئيس الحكومة وذلك في أعقاب إصابة 5 جنود اسرائيليين بجراح في عمليتين شمال الضفة الغربية فجر اليوم.
وحسب الموقع أصدر نتنياهو تعليماته للأمن الاسرائيلي بتقديم خطة مفصلة تشمل أساليب عمل أخرى لمواجهة العمليات وزيادة الأمن للمستوطنين في الضفة.
وأكد الموقع أن المقترحات ستقدم صباح الأحد.
كما أصدر نتنياهو تعليماته للإسراع في شق طريق التفافي حوارة وذلك سعياً لتجنيب المستوطنين دخول بلدة حوارة جنوبي نابلس، وهي البلدة التي وقعت فيها عدة عمليات مؤخراً قتل فيها 4 مستوطنين وأصيب آخرون بجراح.
وكان خمسة جنود من وحدة المستعربين الإسرائيلية أصيبوا فجر يوم الخميس، بينهم ثلاثة بجراح الخطر، في تفجير عبوة ناسفة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وبعد ساعات نفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين قرب منطقة حوارة استشهد منفذها في وقت لاحق برصاص جيش الاحتلال.

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