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رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا فاسدة بالكامل

10/6/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، بشدة احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا البلد "فاسد تماما".

وقال جان كلود يونكر إن "كل شخص له علاقة مع أوكرانيا يعرف أنها فاسدة على كل مستويات المجتمع. وعلى الرغم من جهودها، فهي ليست جاهزة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية هائلة".

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي السابق خلال مقابلة مع صحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، نشرت الخميس.

وصرّح: "إن إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتصل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".

وتابع يونكر، وهو من لوكسمبورغ وتولى المنصب الأوروبي الرفيع بين عامي 2014- 2019، بأنه "لا يجب عليك قطع وعود كاذبة لشعب أوكرانيا الغارق في المعاناة".
وقال: "أنا غاضب جدا من بعض الأصوات في أوروبا التي تقول للأوكرانيين إنه بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء في الاتحاد في الحال".
وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".
وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد.

ويختلف مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحاليون مع يونكر، فرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أكثر تفاؤلا منه بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل.

ومؤخرا، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هناك خلافات بين أورسولا فون دير لاين وشارل ميشيل.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن ميشيل انتقد، في مقابلة مع المجلة، مبادرات فون دير لاين الخاصة بالسياسات الخارجية خصوصا عندما صرحت باحتمال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قريبا، وهي التصريحات التي "أثارت الاستياء لديهم".

وكان ميشيل قد صرح للصحفيين الألمان بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2030 في حال تنفيذها كافة المطالب.
واتهم ميشيل فون دير لاين بتجاوز صلاحياتها.

بدورها، أعربت رئيسة المفضية الأوروبية عن قناعتها بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد قريبا، مضيفة أن ذلك سيكون "أفضل مساهمة في السلام" في أوروبا.
المصدر: نوفوستي

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