50 أسيرا فلسطينيا يعلنون إضرابا عن الطعام بعد نقلهم إلى سجن نفحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجاء في بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن "50 معتقلا من معتقلي (سجن) ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم".
ويأتي ذلك، "احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.
ومعتقلو سجن ريمون ومن جرى نقلهم إلى سجن نفحة أعلنوا مطلع الأسبوع الماضي، أنهم "سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين" على ما ذكرت "وفا".
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