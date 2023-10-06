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50 أسيرا فلسطينيا يعلنون إضرابا عن الطعام بعد نقلهم إلى سجن نفحة

10/6/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجاء في بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن "50 معتقلا من معتقلي (سجن) ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم".

ويأتي ذلك، "احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

ومعتقلو سجن ريمون ومن جرى نقلهم إلى سجن نفحة أعلنوا مطلع الأسبوع الماضي، أنهم "سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين" على ما ذكرت "وفا".

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