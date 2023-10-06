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50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

10/6/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن ساحات المسجد الأقصى وباحاته اكتظت بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت دخول العديد منهم إلى المسجد المبارك.

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