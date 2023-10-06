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خبير الزلازل الهولندي يعود بتوقعات جديدة مفاجئة

10/6/2023 2:24:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من جديد عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل بتوقعات جديدة اليوم.

وفي التفاصيل توقع خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، حدوث كسوف حلقي للشمس في منتصف شهر أكتوبر الحالي.

وأوضح خلال تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في“إكس”:“في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس. أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبرى، لأن ذلك يتطلب الهندسة الحرجة بين الكواكب”.

ولفت إلى أنه سيشرح ذلك بالتفصيل في فيديو لاحق، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل حقيقة ما يقوله.وكالات

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