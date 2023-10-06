خبير الزلازل الهولندي يعود بتوقعات جديدة مفاجئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من جديد عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل بتوقعات جديدة اليوم.
وفي التفاصيل توقع خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، حدوث كسوف حلقي للشمس في منتصف شهر أكتوبر الحالي.
وأوضح خلال تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في“إكس”:“في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس. أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبرى، لأن ذلك يتطلب الهندسة الحرجة بين الكواكب”.
ولفت إلى أنه سيشرح ذلك بالتفصيل في فيديو لاحق، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل حقيقة ما يقوله.وكالات
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