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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

10/6/2023 2:24:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

ولا توجد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال

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