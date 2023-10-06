زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.
ولا توجد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال
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